La plantilla critica el bloqueo de las negociaciones para el convenio colectivo

Trabajadores de la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) se concentraron ayer ante las puertas del Ayuntamiento para protestar por el "bloqueo" de la negociación del convenio colectivo y "el desprecio del gerente, Juan Antonio Cebrián, hacia la plantilla". Según informó el presidente del comité de empresa, Custodio Sánchez (CCOO), desde que en octubre se constituyera la mesa negociadora, "ha habido cinco reuniones en las que no se ha avanzado nada", lo cual achacó que "no ha habido voluntad desde el principio". El gerente, dijo Sánchez, "se centra solo y exclusivamente en el servicio de Feria", medidas que la plantilla "como muestra de buena voluntad hemos ido aceptando". Sin embargo, según el representante de los trabajadores, "todas las propuestas de mejora presentadas por los sindicatos son rechazadas aduciendo costes económicos, cuando en realidad hay medidas que no tienen coste alguno y que solo requieren un esfuerzo de reorganización".

Uno de los principales objetivos del comité de empresa es "reducir la jornada laboral de los conductores, que es de hasta nueve horas consecutivas, sin un descanso garantizado, ni para comer, ni para estirar las piernas" y "eso es infrahumano".

Sánchez recordó que los trabajadores de Aucorsa han soportado "muchos años de recortes y ajustes", pues tuvieron "un contrato-programa que duró 16 años, a continuación vinieron las restricciones del PP" y perdieron "derechos económicos y laborales" que ahora pretenden recuperar" y, si no es posible tal recuperación en el plano económico", quieren, "por lo menos, reducir la jornada de trabajo a ocho horas". Además, la plantilla reclama "cambios organizativos" para mejorar sus condiciones.