La plantilla de Infraestructuras necesita un refuerzo de 90 personas

El mapa del ruido "podría estar mejor"

La concejala delegada de Medio Ambiente, Amparo Pernichi, reconoció ayer que el mapa de ruido elaborado por la empresa Sincosur "podría estar mejor", pero aseguró que se tomó la decisión basándose en unos criterios administrativos durante el proceso de adjudicación y que, a pesar de que se podía haber paralizado la tramitación, no es hizo porque "estábamos incumpliendo" la norma que exige a los ayuntamientos tener un mapa de ruido. Pernichi recordó que el documento debería haber estado listo en 2012 y que no se podía seguir incumpliendo. "Preferimos tener uno y mejorarlo que no tener ninguno", dijo la edil, que lamentó las críticas públicas de Ganemos ya que "lo podían haber comentado por otras vías".