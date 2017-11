La plantilla de Cosmos carga contra García y defiende la valorización

Una representación de los trabajadores de la cementera Cosmos se concentró ayer frente a la sede de Izquierda Unida (IU), en la calle Ambrosio de Morales, en una sonora manifestación en la que cargaron, sobre todo, contra Pedro García, presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y coordinador provincial de IU. El presidente del comité de empresa de la fábrica, Delfín Fernández, recordó que esta manifestación fue la que se acordó tras el pasado pleno municipal y anunció que se repetirá en un máximo de diez días en la sede del PSOE, partido que gobierna en la capital junto a IU, y también en las de "sus aliados", en referencia a Ganemos. Fernández detalló que medidas como las de ayer son un método de presión a los políticos que gobiernan la ciudad y que son los que tienen en marcha el proceso de innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); o lo que es lo mismo, el procedimiento para dejar fuera de la normativa legal a Cosmos en el caso de que quiera utilizar el método de la valorización.

El presidente del comité de empresa recordó que en una de las sesiones de la conocida como Mesa de Cosmos todos los participantes se comprometieron "por unanimidad" a no tomar medidas que supusieran el despido de los trabajadores. En este sentido, tanto el personal de la fábrica como la dirección de la misma han defendido en numerosas ocasiones que prohibirles utilizar residuos para obtener energía conllevaría el cese de su actividad. "No pueden escudarse en que hay un problema para la salud", criticó Fernández, quien insistió en que la valorización no tiene efectos sobre las personas porque, añadió, de ser así "la mayoría de trabajadores, que vivimos en el entorno de la fábrica y pasamos allí de ocho a diez horas, habríamos sido los primeros en oponernos".

Los empleados critican que se tenga en cuenta la opinión de solo "20 personas"

Por su parte, el representante de UGT Antonio Lopera centró gran parte de sus críticas en Pedro García, a quien acusó de intentar ganar rédito electoral a costa de los empleos. "A García no le interesa la salud de los trabajadores ni de la sociedad, sino no iría en contra de la valorización", denunció Lopera, quien entiende que la manera de actuar de IU viene propiciada por el interés de contentar a "cuatro, cinco o seis colectivos" que están formados "por las mismas 20 personas". "Para esta gente vende muy bien el ir en contra de las multinacionales, pero le viene bien para un puñado de votos", criticó el sindicalista, quien advirtió a García de que gestos como éste "lo pagará en las urnas".

Desde la representación de los trabajadores de la fábrica también se dirigieron a la Plataforma Aire Limpio y a la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara. En el caso del primer colectivo, Lopera le exigió "que nos dejen en paz de una vez" y le acusó de ir en contra de la industria de la ciudad. En cuando a Al-Zahara, el representante sindical le recomendó "de una vez" ser "más imparcial" ya que, apostilló, "los trabajadores de cosmos también son vecinos".

La fábrica, de momento, ya utiliza residuos urbanos como combustible para la producción de cemento, dado que tiene permiso de la Junta, aún así todavía es el coque de petróleo el principal material empleado.