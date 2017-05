La plantilla de Aucorsa presiona sin hacer horas extras durante la Feria

Aucorsa va a tener que hacer encaje de bolillos a la hora de confeccionar los cuadrantes finales de sus servicios durante la próxima edición de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. La plantilla de la empresa pública decidió ayer en referéndum no hacer horas extras durante la última cita del Mayo Festivo, con lo que los conductores "no trabajarán más de las ocho horas y media o nueve horas que les correspondan diariamente", sentenció el presidente del comité de empresa, Custodio Sánchez. Se trata de una medida de presión de los trabajadores ante la falta de entendimiento con la empresa en la negociación del convenio colectivo. "Desde el pasado día 4 no hay contactos y la negociación es nula", puntualizó .

El acuerdo llegó en la tarde de ayer vía referéndum y fue refrendado por el 86,10% de los trabajadores que participaron en el mismo. De los 295 votos emitidos, 254 fueron para el sí; 33 para el no; y ocho fueron en blanco. Sánchez detalló que en la votación participó el 73,95% de la plantilla. El recuento de los votos fue horas después de que una representación de los empleados se volviera a concentrar a las puertas del Ayuntamiento. "Hasta ahora nos habíamos solidarizado con la empresa y hemos estado echando jornadas de incluso 12 horas en la Feria, pero esta en esta ocasión ya no podemos, sobre todo por ética y por dignidad; nos ceñiremos a nuestro horario laboral", sentenció el presidente del comité de empresa horas antes de que se conocieran los resultados del referéndum.

El pasado año, los problemas en la empresa municipal de autobuses ya pusieron en riesgo el servicio de madrugada que presta en la Feria. No había conductores que se apuntaran de forma voluntaria a ese turno. Sánchez no cree que en esta ocasión, también de desentendimiento entre la empresa y los trabajadores, acabe peligrando el servicio. "Eran otras circunstancias", apuntó. Aunque, no obstante, insistió en que Aucorsa necesita incrementar su plantilla. "Durante el periodo de Feria, la empresa debe reforzar la plantilla al igual que lo hace, por ejemplo, Sadeco, y para ello nosotros tenemos una bolsa de conductores y mecánicos, pero parece que les viene mejor pagar horas extra que hacer contrataciones", puntualizó el presidente del comité de empresa, quien detalló que cada una de esas horas extra se paga "a 24 euros". De esta manera, dijo que los conductores de Aucorsa renunciarán con su decisión de no trabajar 12 horas a un sobresueldo "que puede alcanzar los 600 euros por una semana de trabajo".

"La plantilla debería de incrementarse en 10 ó 15 personas más, pero no sólo para la Feria, sino para todo el año", insistió el presidente del comité de empresa. "Diariamente se quedan servicios sin prestar de los que hay estipulados en las líneas normales por el número de averías que hay; no hay autobuses habilitados porque falta de mano de obra en taller", destacó. "Ayer mismo [por el pasado lunes], por ejemplo, se averió un autobús en la línea 14, no había autobuses en talleres para sustituirlo y tuvieron que quitar un autobús de la 12 para pasarlo a la 14, con lo que se acaban alterando frecuencias y provocando retrasos por la reorganización de las lineas", relató Sánchez.