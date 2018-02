La pista del aeropuerto entra en funcionamiento sin hoja de ruta

El día 1 de febrero, hoy, es una fecha clave para el desarrollo del aeropuerto de Córdoba, ya que hoy se pone en servicio la pista tras haberse sometido a las obras de ampliación y soterramiento del cableado eléctrico. A efectos prácticos, la cuestión es que el aeródromo puede ya acoger vuelos comerciales de cualquier aerolínea, lo que supone una gran oportunidad para el sector turístico cordobés. Sin embargo, la apertura de la pista no va acompañada de una hoja de ruta ni de ningún plan de marketing que permita sacar rentabilidad a esta infraestructura. Desde el primitivo plan que lanzó Aena y Fomento hace más de cinco años -y en el que se veía posibilidades en las conexiones con las islas Baleares- nada más se supo. El Ministerio de Fomento respondió a este periódico que tiene previsto presentar un plan de marketing en el próximo comité director, una reunión para la que todavía no hay fecha. Tampoco se sabe nada de la mesa del aeropuerto que en 2014 impulsó la Junta de Andalucía, aunque hace unos semana se comprometieron a retomarla. Ni el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ni el Patronato de la Diputación -que se sepa- han elaborado ninguna estrategia para intentar que alguna aerolínea se fije en Córdoba como destino. La cuestión, por tanto, es que el resultado es una infraestructura en funcionamiento pero sin contenido.

La Asociación de Organizadores de Congresos (AOC) y la comisión de Turismo de CECO mantuvieron ayer una reunión en el que uno de los objetivos era tratar la rentabilidad del aeropuerto. De hecho, se esperaba una reunión con la directora del aeródromo que 15 minutos antes se canceló. El presidente de la AOC, Vicente Serrano, aseguró que "tenemos muchas preguntas" al respecto, como las posibilidades de la pista, así como el horario que va a tener o si se ha librado dinero para la renovación de la terminal. Serrano, no obstante, fue muy crítico por la apertura del aeródromo sin un plan que lo acompañe. "Debería haberse producido ya una reunión con los agentes turísticos y los operadores nacionales e internacionales y haber hecho una labor de información y difusión para captar negocio", insistió Serrano. El presidente de los organizadores de congresos reconoció que llamar la atención de una aerolínea que ofrezca vuelos regulares "es difícil" pero se refirió también a la posibilidad de los vuelos "charter". El problema, en su opinión, "es que parece que no hay nadie dispuesto a liderar" este asunto y, mientras tanto, "se escapan las oportunidades". Serrano puso también como ejemplo las obras del Palacio de Congresos de Torrijos, que están a punto de concluirse, pero todavía no se ha producido ningún acto de captación de eventos. "Ni siquiera ha sacado a licitación el pliego para la gestión" de la actividad congresual del edificio una vez que esté renovado, lamentó.