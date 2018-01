Más de 1.500 personas están a la espera de una vivienda de alquiler social

El caso de las familias que acampan en la puerta del Ayuntamiento para exigir una vivienda de alquiler social no es ni mucho menos algo aislado. Un total de 1.515 personas están a la espera de optar a un inmueble en unas condiciones más ventajosas que el mercado privado debido a su situación de exclusión. Así lo recoge el registro de demandantes de la empresa municipal de vivienda, Vimcorsa, que es el mecanismo que se sigue para la adjudicación los pisos. El gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, explicó a este periódico que dentro del registro general de Vimcorsa están inscritas 4.839 personas, de las que 1.515 cuentan con un informe de Servicios Sociales que los señalan como un colectivo vulnerable, en riesgo de exclusión y con la necesidad de acceder a un inmueble. Estas personas acceden de manera directa a uno de los pisos del parque público que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta, tiene en los barrios de Moreras, Palmeras y Guadalquivir. El resto se limita a la espera para las viviendas de Vimcorsa y otras también de AVRA, pero que no están destinadas únicamente a colectivos con pocos recursos. Ibáñez explicó que la adjudicación a través de informes de Servicios Sociales era "una excepción" pero que con la crisis ha crecido exponencialmente y ya no se trata de casos aislados.

La Junta, a través de AVRA, tiene 3.439 pisos en alquiler social la capital repartidos en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y el barrio del Guadalquivir. En el conjunto de la provincia el parque público asciende a 5.954 pisos. La administración autonómica cuenta además con 1.869 inmuebles en régimen de compraventa con pago aplazado.

La empresa avisa de los casos en los que están ocupadas de manera irregular

Ibáñez puso el acento en otro problema que influye en la adjudicación de los pisos sociales y es que muchos de ellos están ocupados de manera irregular. Así, por ejemplo cuando una familia se muda o deja el inmueble que ha recibido, le vende las llaves a otra familia, que no espera a que se le adjudique el inmueble, sino que entra a vivir allí directamente sin ningún título que lo avale. La Junta de hecho ha detectado este tipo de casos y actúa para poder evitarlos.

El gerente de Vimcorsa apuntó que cada día alrededor de 20 o 30 personas se inscriben en el registro de demandantes, ya que es un requisito imprescindible para poder optar a una vivienda. Con este mecanismo se acabó con los sorteos que durante una época fueron habituales. De los 4.839 solicitantes, como ya se ha dicho, 1.515 presentan una situación de exclusión, es decir el 31%. También se incluyen 1.868 personas que aspiran a un inmueble en alquiler con opción a compra, otra de las modalidades que se ofrece desde el parque público y que se hizo más popular durante los años de crisis y caída del sector inmobiliario.

Ibáñez aseguró que es necesario incrementar la oferta pública de inmuebles, que en España sigue siendo residual porque apenas supone el 1% de la oferta de parque de vivienda existente. En otros países europeos suponen hasta el 25%. "Esto es una anomalía y una de las causas por las que hay tantos problemas de acceso a la vivienda", apuntó.

La Junta de Andalucía, por su parte, adjudica la vivienda atendiendo al registro de demandantes municipal y acorde con los informes que realiza el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad.

Cinco familias acampan desde hace 15 días en la puerta del Ayuntamiento para exigir un piso en alquiler social, pero no son las únicas personas en riesgo de exclusión en Córdoba con necesidades de viviendas. El problema de acceso a un inmueble sigue estando muy extendido en la capital cordobesa.