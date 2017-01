La falta de personal deja a 160 niños sin comedor escolar en El Higuerón

Sorprendidos se sintieron ayer los padres de los 160 alumnos que hacen uso del servicio de comedor escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maimónides de El Higuerón cuando recibieron la llamada del centro avisándoles que tendrían que recoger a sus hijos al finalizar las clases dado que se había suspendido dicho servicio. Sorprendidos, aunque "era algo que nos esperábamos que ocurriera tarde o temprano", según defendió la presidenta de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del Maimónides, Rosario Alcaide. Y los padres lo esperaban porque el comedor lleva desde hace ya algunos meses, concretamente "desde últimos del pasado septiembre", relató Rosario, con una persona menos para atender el servicio, dado que en esa fecha se jubiló una de las cocineras y su puesto aún no ha sido cubierto. De esta forma, de tres personas atendiendo el servicio se pasó a dos. "Estaba claro que, con una persona menos, cuando otra faltara iba a ser imposible atender a los 160 niños; esto ha ocurrido, ya que una de las dos que quedan se ha puesto enferma y el centro ha decidido cerrar el comedor hoy [por ayer]", explicó la presidenta del colectivo de padres.

El comedor escolar del Maimónides depende directamente de la Delegación Provincial de Educación. "Le hemos mandado ya dos escritos a la Delegación pidiendo que se nos solucione el problema, algo que no se ha hecho hasta ahora y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso; según la normativa, por cada 50 alumnos que hagan uso del servicio de comedor corresponde una persona para atender ese servicio, aquí hay 160, por lo que nos corresponderían, como ha ocurrido hasta el pasado mes de septiembre, tres".

El director suspende el servicio dado que sólo podía ser atendido por una persona

Ayer, el director del Maimónides, Juan Hinojosa, se comprometió con el AMPA a que el comedor abriría hoy gracias a que una persona de otro centro atendería el servicio. No obstante, los padres no se sienten completamente satisfechos con la situación dado que temen que se vuelva a repetir y que esa solución acabe simplemente siendo un parche; demandan que se cubra la plaza vacante. "He tenido que tomar la determinación de suspender el servicio de comedor porque el cocinero está con gripe; mi jefe de Recursos Humanos [el de la Delegación Provincial] me ha dicho que me van a mandar a gente de otro centro para que mañana [por hoy] vuelva a abrirlo", sentenció el director del centro, quien detalló que , como el AMPA, él ha pedido a la Delegación que se cubra la plaza de la persona que se jubiló para que el servicio de comedor lo vuelvan a prestar tres personas. "La culpa de que no se haya cubierto la tienen desde Sevilla ya que me consta el empeño que están poniendo para solucionar el problema tanto la delegada de Educación [Esther Ruiz] como el jefe de Recursos Humanos de la Delegación, sé que se están partiendo el pecho para solucionarlo", detalló.

Esa persona que se jubiló estaba adscrita a otro centro educativo que no tenía servicio de comedor. Precisamente, la Consejería de Educación aún no ha dado el visto bueno para cubrir esa plaza porque la jubilada no era una persona adscrita al Maimónides.

Desde la Delegación Provincial de Educación insistieron ayer en que este tipo de bajas por enfermedad son imprevistas "y se hace materialmente imposible dar cobertura de personal en el mismo día en el que se producen, por lo que el servicio de comedor escolar del citado centro educativo se reanudará mañana mismo [por hoy]; era inviable en el día de hoy [por ayer] mantener con el personal restante la gestión del comedor".

También detallaron que por parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía, órgano competente de la administración andaluza para estos asuntos, se procederá lo antes posible a la cobertura de la vacante que existe en ese comedor derivada de la jubilación de una trabajadora.