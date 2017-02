La pensión media por jubilación sube un 9% desde 2011 hasta los 846 euros

Un capítulo aparte habría que dedicar a las diferencias entre lo que cobran los hombres y las mujeres. La razón histórica aún se puede mantener, es decir, los jubilados de ahora son los que en su día, cuando tenían edad de trabajar, estaban en un momento de la historia donde el trabajo era cosa de hombres. La población femenina estaba relegada a puestos de poca responsabilidad y temporales que se compaginaban con las tareas del hogar. La sociedad ha cambiado, y los recién jubilados de ahora, los que cumplieron los 65 años hace dos o tres ejercicios, ya vivieron tiempos algo más modernos, aunque no del todo. Aún así, y con los datos de 2015 sobre la mesa, una mujer cobra en Córdoba por su pensión tras jubilarse 635,55 euros, un hombre, 991,64. La diferencia no es pequeña, son más de 350 euros los que establecen la brecha. En ambos casos, las diferencias respecto a 2011 se sitúan en un incremento de en torno al 9%.

En la comparativa andaluza, Córdoba se sitúa por debajo de la pensión media de la comunidad autónoma, que en 2015 estaba en 936,32 euros; la diferencia en este caso es de más de 90 euros. La media autonómica la sube, y mucho, Cádiz, donde un jubilado cobra al mes de media 1.075,27 euros, debido principalmente a los astilleros, una situación similar a los mineros en Córdoba. Esto supondrá, aún así, que dentro de unos años la media de la pensión no sea tan alta en zonas como Cádiz capital o el Guadiato, dado que en ambos puntos las actividades industriales desarrolladas cada vez van a menos. Las grandes provincias, como Málaga o Sevilla, también tienen una pensión alta por jubilación gracias al impulso de sus capitales, que cuentan también con las principales oficinas públicas.

Además, también explica ese incremento el hecho de que los jubilados de ese periodo trabajaron durante los años en los que no había crisis, de forma que, por ejemplo, las bajadas salariales relacionadas con la recesión no les afectaron. De esta forma, la subida más destacada dentro de la pensión media se registró entre 2012 y 2013 al pasar de 794,07 euros a 818,99 euros, un incremento de más del 3%.

Hasta 700 euros de diferencia según los estudios

El nivel de estudios determina, en gran parte, el trabajo y éste, a su vez, lo que se cobrará por la jubilación. Esto queda bastante claro cuando se observan los distintos niveles educativos de los cordobeses pensionistas. Mientras que aquellos que no tienen ni nivel de Primaria cobraban de media en 2015 728,4 euros, los que sí que tenían este nivel llegaban a los 1.007,9 euros. En cuanto a los que tenían como mínimo Secundaria, la pensión media se disparó hasta los 1.553,3 euros. La media en total serían esos 846,3 euros (teniendo en cuenta que hay un gran número de pensiones en las que no constan los niveles de estudios del beneficiario). Por lo tanto, aquellos que no tienen estudios cobraban 118 euros que la media, mientras que los que sí los tenían (en este caso superiores) recibían 707 euros más que la media.