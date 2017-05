Los 'pedristas' reclaman su "cuota de renovación" en la provincia

La victoria de Pedro Sánchez sobre Susana Díaz en las primarias del PSOE podría tener una repercusión inmediata en el partido en Córdoba. La responsable del equipo de campaña en la provincia del ya secretario general electo, Teba Roldán, subrayó ayer que estos resultados han de reflejarse también con una "cuota de renovación" en la avenida del Aeropuerto, un cambio que ha de materializarse próximamente en el congreso que designe al nuevo secretario provincial que releve en el cargo a Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía y mano derecha de Susana Díaz. "La militancia ha hablado y debe haber una renovación", dijo Roldán a el Día, aunque defendió no obstante que esos cambios deben producirse "desde la unión".

Teba Roldán abogó por que el futuro equipo que lidere el PSOE de Córdoba integre a "gente joven, con ganas", y a "gente con experiencia". Es decir, "hay que renovar, pero no al 100%". Para ello, los pedristas apuestan por consensuar con los susanistas una lista "que sea integradora" y evitar así que haya dos nombres enfrentados. El reto: "Construir el partido que quiere la militancia".

Tras conocerse el domingo por la noche la rotunda victoria de Sánchez, Teba Roldán contactó con Durán y con el secretario de Organización del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, para expresarles que se "ponía a su disposición", una invitación que -según lamentó- no obtuvo respuesta ayer.

El domingo, Córdoba se retrató como la provincia más susanista de España, la única -junto a Sevilla- en la que la líder del PSOE andaluz superó el 68% de los apoyos de la militancia frente al ya secretario general electo, Pedro Sánchez, con el 27,33% del total. En concreto, fueron 2.358 los apoyos recibidos por Díaz desde Córdoba y 940 por Sánchez. En ninguna otra provincia española el resultado de la líder del PSOE andaluz fue tan contundente como en Córdoba y Sevilla, de donde es natural. No obstante, también hubo islas pedristas en la provincia.

Según ha recabado este periódico, Sánchez habría vencido en Almodóvar del Río, Carcabuey, Montilla, Nueva Carteya, Pedro Abad, Villa del Río, Villanueva del Rey o Zuheros. También en Hinojosa del Duque y en Los Blázquez, cuyos dos alcaldes fueron los únicos de la provincia que respaldaron con su presencia a Sánchez en el acto de campaña del pasado 24 de abril en los colegios mayores de Córdoba. Sánchez, además, habría cosechado en torno al 40% de los votos en varias agrupaciones de Córdoba como Centro, Sureste o Levante, así como en Espejo y Lucena.

El regidor hinojoseño, Matías González, destacó la "elevada participación" en el proceso, con el 82,36% del censo, e interpretó que el resultado lleva a que el PSOE siga siendo una formación "libre, democrática y de izquierdas". Sobre la sorpresa de que Díaz recabara más avales que votos obtuvo, su explicación fue sencilla: "Al primero que llega y te lo pide, lo avalas".

El primer edil de Los Blázquez, Francisco Ángel Martín, ya hablaba ayer de cambios: "La intención nuestra es la de renovación de todos los responsables que no miraban a la ciudadanía, y eso es fundamental para que el partido funcione". Martín vio "esencial" apostar por las "políticas sociales" y que las siglas del partido "no se queden sólo en las instituciones". Con la elección del nuevo secretario general, Martín confió en que el partido "salga fortalecido" siempre que "no se cometan los errores de la primera etapa"; esto es, que "baje a la calle y escuche a la gente y a la militancia". Descartó, por otra parte, que haya habido "malestar" entre los compañeros de Córdoba y sobre el hecho concreto de que Durán no citara a Pedro Sánchez en su comunicado del domingo por la noche, zanjó: "Cuando alguien recibe un bofetón de ese tamaño, hay que esperar".

La exministra de Cultura Carmen Calvo ha sido uno de los apoyos más conocidos de Sánchez en Córdoba durante la campaña a las primarias. Ayer se expresaba eufórica: "Es verdaderamente impresionante lo que ha ocurrido, que la militancia tome una decisión de esta entidad contra las directrices del aparato del partido". Calvo interpretó que la designación de Sánchez, por segunda vez, como secretario general supondrá "un punto de inflexión en la socialdemocracia europea", que tendrá que "escuchar a la militancia" como "fórmula para alejarnos de los populismos".

Sobre la renovación del partido en Córdoba, dijo que se resolverá en el congreso: "Será lo que quieran los militantes". Calvo descartó, por otra parte, que su respaldo a Pedro Sánchez vaya a significar su regreso a la primera línea del frente político: "No tengo ninguna intención de volver. He salido porque no me podía mantener impasible ante la situación". "Soy militante de base y nunca he utilizado la puerta giratoria", zanjó.