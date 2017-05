2.144 patadas a la precariedad

Son apenas tres páginas, pero en su contenido se condensan las esperanzas de miles de cordobeses, aspirantes a docente que cuentan los días que faltan para el 25 de junio, el día de la primera prueba de las oposiciones a maestro. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el pasado 31 de marzo el decreto en el que desglosa la oferta de empleo público para este año para el ingreso en el cuerpo de Maestros y profesores de Secundaria. El contenido del documento, a esas alturas del año, era ya más que conocido por los opositores, que han vivido desde septiembre con el corazón encogido por lo que, desde las pasadas Navidades, se ha ido conociendo de la convocatoria. ¿Cuántos se han visto afectados por los cambios? Imposible saberlo ya que no existe ningún registro de opositores. Hay quien se prepara en academia, quien lo hace con un preparador o quien va por libre. En cualquier caso, serían miles. En la convocatoria de 2015 hubo más de 4.500 aspirantes en la provincia de Córdoba. El pasado curso 2015-2016 figuraban como matriculados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba -fuente de aspirantes al cuerpo de Maestros- 1.910 estudiantes.

Como la costumbre hace ley, se esperaba que para este 2017 se incluyeran plazas tanto de Infantil como de Primaria, además del resto de especialidades que componen el cuerpo de Maestros. También estaba previsto que se incluyeran las vacantes que se convocaron el pasado año y finalmente quedaron aplazadas de los cuerpos de catedráticos y maestros de Música y Artes Escénicas y de Francés. Lo único que faltaba por saber era el número de plazas por las que había que pelear y determinar el impacto que la inclusión del Francés en Primaria tendría en la oferta de empleo público. Sindicatos y opositores ya barruntaban que esta especialidad acapararía un buen pellizco de la oferta, después del terremoto sufrido en las bolsas de interinos este mismo año.

Las academias ya habían hecho grupos, los interesados habían pagado matrículas o buscado temarios y preparadores. Y llegó la bomba. Desde la Junta se anunció antes de las fiestas navideñas que los aspirantes a maestro de Infantil y Primaria no tenían nada que hacer este año. La oferta de plazas se destinaría a otras especialidades, fundamentalmente las ligadas a la enseñanza de lenguas extranjeras, Inglés (con 625 vacantes) y Francés (425). El resto, hasta 1.710 plazas, se reparten entre Música (350), Pedagogía Terapéutica (350) y Audición y Lenguaje (180). Nada para los demás, que vieron cómo sus plazas quedaban "diferidas a ejercicios posteriores". Así ocurre con las 100 de Infantil, 90 de Educación Física y otras 100 de Primaria, números mínimos para especialidades que suelen conformar el grueso de las ofertas de empleo público en Educación. Además, en la convocatoria figuran otras 468 vacantes para cuatro especialidades de Secundaria que, previsiblemente, saldrán en 2018. En total, la convocatoria aprobada finalmente por la Junta prevé 2.468 plazas, de las que siete de cada diez se ofertarán este año, y el resto en los próximos. Del mismo modo, este año habrá exámenes para plazas convocadas el pasado año. Así, los opositores podrán luchar por una de las 177 plazas de Francés (que de esta manera suma 602 vacantes), 57 del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y 200 de profesores de Música y Artes Escénicas. De este modo, se ofertan 2.468 plazas, pero finalmente se cubrirán 2.144.

El anuncio de la convocatoria fue un jarro de agua fría para un buen porcentaje de opositores, aunque algunos colectivos de interinos ya habían pedido la congelación de la convocatoria ante la previsión de que la oferta fuera tan limitada como en años anteriores. Los sindicatos valoraron como corta la oferta, después de años de limitaciones en las ofertas de empleo público por la tasa de reposición y de denunciar la congelación de las bolsas -sobre todo en Infantil- a causa, aseguran, de los recortes.

Los aspirantes, ante esta situación, apuran ahora los últimos días que les restan para enfrentarse a una oposición y ganar una plaza de por vida y, si es posible, de manera definitiva y, con ello, superar la interinidad que muchos tienen. María del Carmen Tubino Serrano es una de ellas. Esta cordobesa de 31 años es maestra en Educación Musical y en Lengua Extranjera (inglés) con nivel C1 de inglés por la Universidad de Cambridge. Desde enero, según cuenta, trabaja en un colegio público de Sevilla, aunque de manera previa ha estado en otros centros educativos como interina. Esta docente se enfrentó a su primera posición en 2009 por Primaria. "Aprobé con nota, pero no me llamaron para trabajar", recuerda. Así que esta cordobesa se volvió a presentar a las oposiciones en 2011, aunque en aquella ocasión se decantó por Inglés, pero "tampoco me llamaron", recuerda. Dos años más tarde hubo una nueva convocatoria de oposiciones, pero "no me presenté porque no había conseguido mis objetivos anteriormente y no me encontraba con fuerza para afrontar la oposición, hasta que en 2015 fui a por todas y saqué buena nota", anota. La profesora explica que en la de hace dos años tampoco obtuvo plaza, "pero me empezaron a llamar para sustituciones y hasta ahora". Para Tubino, la convocatoria de este ejercicio es "aceptable, pero tiene que mejorar, puesto que en los colegios hacen falta más docentes porque estamos bastante desbordados". A su juicio, la vida del opositor "es muy difícil" y sostiene que "no todo el mundo está preparado para poder afrontarla, ya que conlleva mucho esfuerzo y sacrificio personal". Así, detalla que "cuando llegas a casa después de tu jornada de trabajo, sigues trabajando porque siempre hay algo que hacer: corrección de exámenes, preparación de clases, búsqueda de nuevos materiales o recursos... Y después de todo eso tienes que dedicarle tiempo al estudio de los temas, los casos prácticos, la defensa y elaborar la programación también", describe. Así, esta opositora insiste en que prepararse una prueba de estas características "requiere muchísima organización y quitarle tiempo a tus aficiones, tu familia y tus amigos". A pesar de ello y todo el trabajo que requiere, Tubino asegura que "tengo posibilidades de obtener plaza, pero por desgracia no solo depende de mí, ya que hay un factor suerte muy importante" y confiesa que no puede llevar el mismo ritmo que en las de 2015, "ya que estaba dedicada plenamente al estudio y ahora hay temas que por falta de tiempo no puedo llevarlos al 100%".

Juan Antonio Sánchez es diplomado en Magisterio, con la especialidad en Audición y Lenguaje, además de licenciado en Pedagogía, y en junio se enfrenta a sus terceras oposiciones. "Aún no soy interino, aunque tengo la esperanza de serlo en el próximo curso escolar en Navarra, puesto que estoy en la lista de llamamiento dentro de los ocho primeros puestos", anota. El joven, no obstante, asegura que espera "poder realizar un buen examen en la convocatoria" de Andalucía. Sánchez reconoce que cuando se oposita "el día a día es muy frustrante, puesto que necesitas dedicarte las máximas horas posibles al estudio". "Son nervios, estrés y agobios continuos debido a que necesitas saberte el temario bastante bien, saber realizar los casos prácticos y, además, debes sacar también tiempo para hacer una programación acorde al nivel que exige unas oposiciones de tan alto nivel, y todo esto es muy difícil compaginarlo con el trabajo". Y es que el joven combina la preparación de las oposiciones con un trabajo. No obstante, destaca el "buen ambiente" que tiene con sus compañeros, ya que "saben lo importantes que son para mí las oposiciones y me ayudan y animan a esforzarme lo máximo posible".

En otros casos, los aspirantes andaluces han tenido que cambiar de planes y algunos, ante la falta de convocatoria, en el caso de Primaria, se van a presentar en Madrid. Es el caso de, por ejemplo, Marta Heredia, una joven montillana de 26 años que es maestra de Educación Primaria y licenciada en Psicopedagogía. Esta joven se encuentra en paro y dedica el día completo al estudio de las oposiciones "para conseguir mi sueño: obtener una plaza como maestra". Ella lo tiene claro y asegura que su perspectiva "para cualquier oposición es conseguir plaza" y, en caso contrario, continúa, "por lo menos conseguir la interinidad". Sin embargo, este año, "debido a que no se convocan oposiciones de Educación Primaria en Andalucía", tendrá que ir a Madrid. A pesar de ello, sostiene que "nunca hay que rendirse y tengo que aprovechar todas las oportunidades para alcanzar mis metas".

La incertidumbre y la presión vivida en los últimos meses dan paso ahora a un trimestre frenético para los opositores. Hasta el 2 de mayo ha habido un goteo constante de aspirantes en el registro de la Delegación de Educación para presentar la documentación necesaria para participar en las oposiciones. Cada uno de ellos abonará 41,50 euros para formalizar su solicitud. Un trámite más en el camino para conseguir la estabilidad laboral.