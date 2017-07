De paseo por Córdoba con Manolete

En la avenida de Cervantes, frente al chalet del maestro, suena la voz de Carmen Abad entonando el pasodoble Manolete. Anuncia la llegada del maestro. Chaqueta blanca, gafas de sol y una forma de andar peculiar. Sube los primeros escalones sin articular palabra, aunque sólo unos segundos después se vuelve hacia el público y exclama: "Buenos días, mi nombre es Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, aunque ustedes y la Historia me conoce como Manolete. Me llamo Manuel por mi padre y Laureano por el santo del 4 de julio, que fue el día que nací [hoy hace 100 años]. Y esta casa, esta casa es la jaula del Monstruo. Así la llaman. El periodista K-Hito tuvo la culpa...". Así comienza la ruta Paseando con Manolete, una iniciativa que se enmarca en el centenario del nacimiento del genial torero, que se deesarrolla durante dos días y que lleva al visitante desde el chalet, a la antigua plaza de los Tejares, la exposición en su honor en Gran Capitán, las Tendillas, la iglesia de San Miguel (donde fue bautizado), su casa natal en la calle Conde Torres Cabrera, el Cristo de los Faroles, el monumento de Santa Marina ya la plaza de la Lagunilla.

Se trata de un proyecto que no se incluía en un principio en los actos del centenario, que surgió algo después y que se ha convertido -pese a su brevedad; sólo dos días- en una actividad muy demandada, "que ha generado un retorno positivo incluso antes de su celebración", indicó que concejal de Cultura y Patrimonio David Luque, quien explicó que "pretendemos mostrar un Manolete distinto", mucho más humano, con capacidad de sorprender a taurinos y no aficionados.

El guión, interpretado fielmente por el actor Emilio J. Cervelló, ha sido escrito por el comisario de los actos del Centenario de Manolete, Fernando González Viñas, quien expuso durante el recorrido que se trata de exponer a Manuel Rodríguez "con sentimiento", en el que se explica su relación con la ciudad y con la sociedad del momento, con una Córdoba en la que había pasión "pero cierto distanciamiento" del torero, en la se veía a un Manolete "discreto y humilde" frente a cuando salía fuera, "que era otra cosa", un ídolo de masas. González Viñas resumió que en cada pase participan unas 30 personas y que frente a los dos de ayer se han preparado otros dos para la jornada de hoy, si bien la intención es repetir la experiencia una vez que llegue el otoño. De hecho, ante la demanda para tomar parte en estos paseos junto a la figura del torero, la Concejalí de Turismo del Ayuntamiento está pensando en llevarla a cabo de manera periódica como un atractivo más de la capital cordobesa.

Pero más allá de los detalles del proyecto y pese al intenso calor, la figura del maestro de Santa Marina se encamina desde su chalet hacia el lugar donde se ubicaba el antiguo coso de los Tejares. Ante la atenta mirada de sus acompañantes, resume la historia del viejo coso, recordando que "quizá lo más grande que le ha pasado a esta plaza es que aquí torearon Lagartijo, Guerrita, Machaquito y mi padre Manolete. Bueno, yo también". Todo ello antes de invitar a ir "a la avenida del Gran Capitán, que me han dicho que hay una exposición de fotografías en las que sale mi madre y mis hermanas".El torero camina con elegancia hacia cada uno de los sitios marcados en el recorrido, deteniéndose en detalles como su casa natal, donde mariza que "todo el mundo conoció siempre a mi madre como doña Angustias y para mí ella significó el anclaje a la tierra en la que nací. Mi madre fue siempre para mí la propia ciudad de Córdoba".

El recorrido avanza hasta la Lagunilla, la plaza en la que vivió y donde termina su exposición con una frase que impacta. "Y ahora les dejo, Camará, mi apoderado me espera, pronto toreamos miuras en Linares y hay que estar centrado. Es mi última temporada y quiero que se me recuerde con agrado. Miuras. Pero no se preocupen, yo sé lo que tengo que hacer. Haré con esos toros lo que se espera de mí: seré digno del espíritu de esta ciudad".