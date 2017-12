¿Cuándo pasamos a la acción?

Que el área de Infraestructuras del Ayuntamiento no haya sido capaz de justificar obras por valor de 2,5 millones de euros y que se tenga que echar mano de otras actuaciones en el resto de departamentos municipales es un síntoma de una enfermedad muy grave para una administración local y que es la ineficacia en la gestión. Se podrá echar la culpa a Contratación, a la Ley de la administración local o a lo que se quiera, pero lo cierto es que un nivel de ejecución tan bajísimo -que además no es lo primera vez que se registra- es, cuanto menos, para hacérselo mirar. Esta vez no se van a perder fondos del Gobierno central porque el convenio permitía abrir la justificación a todo tipo de obras y trabajos, hasta permitía justificar partidas de acopio de material para obras que se harán en un futuro. De no haber sido así, en este ejercicio se hubiera perdido algo más del millón que se escapó en 2016. El Gobierno central tiene poca justificación cuando en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deja a Córdoba como última provincia en inversión. El primer teniente de alcalde, Pedro García, lo repite una y otra vez de manera muy inteligente, metiendo también en el mismo saco a la Junta, para desmarcarse de PP y PSOE, pero tendrá que reconocer que en este asunto el Ministerio de Hacienda ha tenido más que un detalle con el Ayuntamiento y le ha sacado las castañas del fuego porque ¿cómo se pensaba justificar por segunda vez la pérdida millonaria de recursos para Córdoba?

Llevamos años lamentando el escaso papel que juega la capital y la provincia para las administraciones regional y estatal, el ninguneo sistemático que se evidencia cada año en la plasmación de los presupuestos, pero que también deja otros ejemplos en las pequeñas cosas que duelen incluso más. Que Córdoba sea la última en inversiones es una situación que se repite desde hace ejercicios y no ha cambiado con el Gobierno central cuando el PP ha gobernado en Córdoba ni tampoco en la Junta de Andalucía desde que el PSOE se hizo con el mando de la capital. Y, ante esta situación, la pregunta parece obligada. ¿Será que el problema es nuestro? ¿Será que se suceden gobiernos locales que no son capaces de reivindicar a los suyos lo que le pertenece a Córdoba? ¿Será que tenemos un problema de liderazgo? ¿Que nadie tiene un plan para Córdoba? ¿Que no hay proyectos nuevos que reclamar? ¿Que los intereses de partido pesan más que los de la ciudad?

Ni el PP ni el PSOE se han plantado ante sus partidos para reclamar más en los presupuestos

Esta semana se ha celebrado el Debate del Estado de la Ciudad que en cierto modo ha dado muchas respuestas a estas preguntas. Tanto el gobierno municipal como la oposición siguen instalados en su particular trinchera y repitiendo su mantra una y otra vez con el reto de convencer al respetable. Por un lado está la ciudad de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, amable y llena de talento, con muchas posibilidades que ella va a explotar apelando al sentimiento de orgullo de los cordobeses. Por otra lado, la del PP, con su portavoz, José María Bellido, a la cabeza, quien pintó una ciudad paralizada, estancada, triste quizás. También tenemos a una IU contra todos, especialmente contra el PP, que igualmente repite su mantra sistemáticamente, que no es otro que Rajoy, la corrupción, la Púnica y Nieto. A veces dan ganas de salir corriendo.

Ni con el sentimentalismo o apelando a la épica, ni desde el pesimismo y la crítica constante Córdoba va a salir de donde está. Lo que necesitamos son políticos valientes y decididos, con un plan, con una idea, con una estrategia para situar a Córdoba, sí, como se merece, pero no desde el análisis constante y dando cien vueltas a los mismos asuntos. El diagnóstico ya lo tenemos. Es más, lo tenemos desde hace años. ¿Cuándo vamos a pasar a la acción? Ésta sí que es otra buena pregunta...