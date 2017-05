Un particular juego de tronos

La burbuja de las series de tema político debe estallar de un momento a otro pero antes está dejando a dirigentes que consumen este tipo de productos por encima de sus posibilidades. De El ala Oeste a House of Cards, sin obviar la venerada Juego de tronos y mirando a otras interesantes como Borgen o The Crown. Cada vez son más los que planean su estrategia política a golpe de capítulo sin olvidar que la realidad, muchas veces, supera a la ficción. La puesta en escena que esta semana ha protagonizado Podemos buscaba precisamente ese efectismo, pero parece que en Córdoba le ha salido el tiro por la culata. Sólo de momento, porque habrá que ver como termina esta serie.

El estreno de esta spinoff -que surge de los protagonistas andaluces de la original Podemos y Vistalegre- se produjo el jueves, cuando la formación morada presentó un documento en el que insta a IU a romper con los pactos de gobierno que mantiene con el PSOE en los ayuntamientos andaluces. Está más que claro que ese órdago va dirigido de manera casi exclusiva a Córdoba, la única capital de provincia en la que se produce esa circunstancia y en la que IU es mucho más que una formación residual y su peso en la sociedad viene determinado por la propia Historia de la ciudad. La ruptura del pacto es condición sine qua non para que Podemos pueda ejercer un proceso de confluencia con la federación de izquierdas de cara a las elecciones municipales.

Ni Pedro García ni Isabel Ambrosio se han mordido la lengua para contestar a Podemos

No es de extrañar que el anuncio haya sentado como una bomba en Ambrosio de Morales y entre los militantes de IU, que están bastante cabreados, por decirlo finamente. El enfado es lógico, sobre todo porque la federación de izquierdas lleva los dos años del cogobierno haciendo equilibrios para contentar a Ganemos sin mosquear demasiado a su socio de gobierno. Hay muchos episodios en la gestión municipal -y otros más que no han sido tan públicos- que lo demuestran, empezando por la titularidad de la Mezquita y terminando por la segunda puerta del monumento sin olvidar el Instituto Municipal de Turismo. En IU ha habido también un sector que siempre ha pensado que debe tirar más para el lado podemita porque, entre otras cosas, ocho son más que siete, de manera que Ganemos e IU suman más concejales que el PSOE. Así, aunque al final los sillones pesan más, una vez que se descartó la entrada en el gobierno de la agrupación de electores, parece que los equilibrios seguían manteniéndose en una tranquilidad aparente. Que ahora le vengan con éstas a IU, pues mire no, dicen los dirigentes de la federación de izquierdas, y con razón.

Tanto el coordinador provincial de IU, Pedro García, como la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, se han apresurado a decir que el pacto de gobierno no corre peligro. Incluso Ganemos se ha desmarcado de la propuesta del partido de Pablo Iglesias. Igual la formación morada consigue una unión nunca antes en Capitulares, porque está claro que el pacto seguirá. Y tanto. Ambrosio tampoco se ha mordido la lengua para criticar a Podemos -tiene que seguir la línea de su candidata Susana Díaz- y saben también en el PSOE que la coincidencia del anuncio con las primarias socialistas no es casual. Las reacciones de unos y otros fueron el segundo capítulo y los resultados del PSOE hoy serán el tercero, donde puede producirse un giro inesperado de la trama.

¿Y qué pasará después? Sin ánimo de hacer spoiler, pues además los guionistas pueden cambiar, el pacto seguirá, las tensiones también, Podemos reaparecerá con esta petición cada vez que vea conveniente hacer ruido y al final todo seguirá igual. Unos y otros pensando en su juego de tronos que poco tienen que ver con los problemas reales y con lo que se espera de un dirigente.