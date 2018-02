La participación vecinal en el diseño de la Semana Santa tensiona al cogobierno

Ayer la ciudad fue testigo de un episodio de discrepancias entre los socios del gobierno municipal -PSOE e IU- de esos que son más propios que ocurran en las cercanías de las elecciones municipales -por eso del distanciamiento político a la caza de votos de dos partidos obligados poco a poco a divorciarse de cara a la cita electoral- pero que no es nuevo, que cumple su segunda temporada tras algo similar ocurrido ya el pasado año. Pero volvamos al presente, el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), criticó ayer a sus compañeros de gobierno socialistas por no haber contado con los vecinos para el diseño de la parte de Semana Santa de 2018 que discurre por el casco histórico -más concretamente, por la carrera oficial tras algunos problemas ocurridos en la misma el pasado año-. García hacía así del grupo municipal de IU las demandas de la Federación de Vecinos Al-Zahara, del Consejo del Movimiento Ciudadano y de colectivos vecinales a los que les afecta la Semana Santa, quienes han pedido en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento poder sentarse en una comisión en la que se traten la Semana Santa y todas las otras fiestas que afecten al casco histórico.

"Se debería haber impulsado ya la comisión que pedía la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Consejo del Movimiento Ciudadano para mejorar muchas de las cuestiones que tienen que ver con la convivencia con los vecinos sobre la Semana Santa y más espectáculos", dijo García. "El grupo municipal de IU, desde el día después de la Semana Santa pasada, ya dijo que se realizara un debate necesario con los vecinos, los comerciantes, los hosteleros y los dueños de hoteles, que había muchas quejas de cuestiones que deberían ser solucionables, pero no se ha hecho", añadió, culpando de ello, sin nombrarlo "a quien es el responsable de coordinar los temas de la Semana Santa desde el Ayuntamiento en Córdoba". O sea, culpó del asunto al teniente de alcalde de Presidencia y responsable también de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente (PSOE). No es la primera vez que García pone de esta forma en el centro de la diana de sus críticas a Aumente por temas relacionados con la Semana Santa. Sin ir más lejos, el pasado año, el del estreno de la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral, el primer teniente de alcalde cuestionó la seguridad que se estaba diseñando para esa zona insistiendo en que incluso podría ocurrir una desgracia. "La Agrupación de Hermandades y Cofradías tiene derecho a decir cuál es la que ellos creen que es la mejor carrera oficial y los mejores recorridos, pero a día de hoy quedan muchas dudas que tienen que ver con la seguridad de las personas con tantos asientos en cientos de metros cuadrados, que es lo que a mí más me preocupa: la seguridad de la gente", dijo entonces. La alcaldesa no tardó en corregirle insistiendo en que el plan previsto cumplía con la normativa. Como tampoco tardó en contestarle ayer la regidora socialista a su primer teniente de alcalde de IU por sus críticas. Y lo hizo con un zasca, como se diría a estas alturas de siglo XXI. Isabel Ambrosio le recordó a García que esa comisión para analizar los usos del casco histórico en la que los vecinos piden participar y que tomó la decisión de convocar el equipo de gobierno la preside la teniente alcalde delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas (IU), por lo que tendría que haber sido esta última la que convocara a los vecinos a la misma. También habló del asunto el propio Emilio Aumente, quien insistió en que "lo que le ocurre a Pedro García es que tiene mucha actividad con Sadeco, Urbanismo, Turismo y no puede tener la cabeza en todos lados, por lo que no se había enterado de que a mí no me corresponde convocar a los vecinos a la comisión de usos del casco histórico, sino a su compañera Alba Doblas". "De hecho, aunque no soy yo quien tiene que convocarlos a la comisión, hoy [por ayer] he hablado con una representación de las asociaciones vecinales de La Axerquía para avanzarles lo que hasta ahora hemos hecho respecto a la carrera oficial y cuando lo tengamos todo cerrado también volveré a reunirme con ellos para detallarles como queda todo", sentenció.