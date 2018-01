Más del 21% de los parados registrados en la provincia son menores de 30 años

Todos los indicadores muestran que el desempleo sigue bajando en Córdoba. Lo dicen tanto la estadística del Ministerio de Empleo como la Encuesta de Población Activa (EP). Sin embargo, hay un colectivo con el que se ha cebado especialmente esta lacra en la provincia, como es el de los jóvenes. Los números han mejorado para ellos y la lectura actual de su situación tiene dos realidades, una positiva y otra nada halagüeña. Así, Córdoba es el territorio andaluz en el que más ha caído el desempleo en el último año en cuanto a los demandantes que tienen entre 16 y 29 años, pero a la vez es una de las provincias de la comunidad con un mayor porcentaje de jóvenes parados. Son dos de las conclusiones a las que se llega tras analizar los datos del Observatorio de la Juventud en España, que elabora el Injuve, y que señala que son 15.075 las personas menores de 30 años que carecen de un trabajo. De ellos, 6.312 son varones, mientras que 8.763 son mujeres.

En cuanto a la evolución del colectivo, el estudio es contundente al mostrar que en la provincia se redujo el paro entre los jóvenes un 12,7% durante el último año, un porcentaje sólo igualado por Cádiz, mientras que el descenso a nivel andaluz fue del 10,7%, dos puntos menos. Eso quiere decir que en suelo cordobés había en diciembre de 2016 casi 17.300 desempleados menores de 30 años y que a lo largo de 2017 ese total se redujo a esos poco más de 15.000. Vista así, la estadística invita al optimismo, si bien al analizar otros parámetros el territorio no sale tan bien parado.

De los jóvenes que han podido independizarse, el 61% habita en una vivienda de su propiedad

El ejemplo más claro es que Córdoba, junto a Jaén, se coloca como la provincia andaluza con mayor porcentaje de parados jóvenes, con un 21,2 y un 23%, respectivamente, lo que las sitúa por encima de la media de la región, que es del 19,3. Eso significa que uno de cada cinco desempleados cordobeses tiene entre 16 y 29 años y muestra las dificultades a las que se enfrentan para lograr un trabajo.

El estudio del Injuve apunta además que las mujeres jóvenes tienen más dificultades para trabajar que los varones. Entre los hombres, el descenso del paro durante el último año ha sido del 14%, mientras que en las mujeres esa caída se quedó en el 11,7%. El único dato positivo para ellas es que fueron más (1.170) las que dejaron en los últimos 12 meses las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que los hombres anotaron una bajada de 1.028 personas.

Con este panorama, se entiende que la realidad de los jóvenes cordobeses mejora un poco, pero se ven forzados a asumir determinadas situaciones que también se recogen en otros estudios. Una de esas realidades es que no pueden irse de casa, o lo hacen cada vez menos, porque no tienen la posibilidad de independizarse, con lo que no les queda más remedio que permanecer en el domicilio familiar. Los números son claros. El número de jóvenes emancipados -tomando como base las personas de entre 18 y 35 años que no conviven con personas mayores de esa edad- ha descendido en Córdoba de manera alarmante. Concretamente lo ha hecho en un 33% en los últimos cinco años. Las cifras las ha aportado el propio Gobierno central y reflejan que desde el año 2012 ha ido bajando la cantidad de personas de esas edades que cuentan con su propio hogar. Si en 2012 eran 68.550 los jóvenes emancipados en la provincia, los últimos estudios muestran que se esa cantidad ha descendido hasta los 45.793.

De los que han podido independizarse, el 61,5% habita en una vivienda de su propiedad. O lo que es lo mismo, más de 28.000 jóvenes cuentan con una casa que han podido comprar. No obstante, hace cinco años era el 72,6% los que disponían de un piso en propiedad, con lo cual se aprecia un acusado descenso entre las personas de entre 18 y 35 años que optan por esta modalidad.

En cuanto al resto, los números indican que el 17,3% ha optado por el alquiler, lo que equivale a 7.912 personas, mientras que un 21,2% ha podido independizarse porque habita en una vivienda cedida, mayoritariamente por algún familiar. En estos apartados, la situación de los jóvenes también ha variado en los últimos años. Por ejemplo, ha subido un 2% los que optan por el alquiler -en 2012 era del 15,3%-, si bien casi se ha doblado el porcentaje de jóvenes que se emancipa mediante el uso de una vivienda cedida. Así, hace un lustro eran 8.276 (12,1% del total) los que accedían a una casa mediante este sistema, mientras que en la actualidad suponen un 21,2% (9.718 personas). Esto quiere decir que aunque son menos los jóvenes que se han independizado, son muchos más (casi el doble) los que lo hacen mediante el traspaso de un hogar por parte de un tercero. Este dato evidencia las dificultades de este colectivo para el acceso de una casa, ya sea en el mercado libre o de protección oficial.