Los padres del colegio Noreña piden a la Junta que amplíe el centro por la falta de espacio

Entre las demandas que trasladarán a la delegada se encuentra además conocer el instituto de adscripción del centro, teniendo en cuenta que los primeros alumnos ya están en quinto y aún no saben nada de esa información.

El colegio, detalló Aguilera, está preparado para admitir dos líneas por curso (primero A y primero B, por ejemplo), sin embargo, dada la demanda hay algunos cursos (primero, segundo y tercero) que han tenido que ampliar a una tercera. Esto implica, añadió, sumar lo que se conoce como "una joroba" más, es decir, una clase con 25 niños de media que se imparte en un lugar donde no debería llevarse a cabo, dado que el centro admite únicamente esas dos líneas. Ocurre además, explicaron desde el AMPA, que ya tan solo queda una clase libre para los alumnos de tres años.

Ganadores provinciales del concurso de la ONCE

Los colegios de Educación Infantil y Primaria La Milagrosa y Rodríguez Vega (Almedinilla) y el Instituto de Educación Secundaria Trassierra han sido seleccionados como ganadores de Córdoba en la 33 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su fundación que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a trabajar y reflexionar juntos sobre el bullying. Según informó ayer la ONCE, en esta edición han participado 3.873 alumnos de 48 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 84 docentes. Bajo el lema Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso, el concurso ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela. De esta manera, los escolares se han convertido por sí mismos en agentes de cambio para actuar contra el bullying, con toda la fuerza del aula. En el concurso han participado los alumnos de centros educativos de todo el país, tanto públicos como concertados y privados. Los alumnos de Primaria y Especial han realizado un cartel publicitario de sensibilización contra el acoso y los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional han grabado una pieza audiovisual de un minuto. Los ganadores cordobeses pasarán ahora a la fase autonómica.