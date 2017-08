La odisea de un palmeño en el epicentro

Manuel Jiménez es un joven natural de Palma del Río que desde hace cuatro años trabaja en Barcelona. El pasado jueves tenía que cruzar toda La Rambla para llegar hasta una tienda cercana. Jiménez se encontraba en la playa y antes de marcharse decidió darse una ducha, este gesto hizo que se retrasase en su itinerario previsto y, por tanto, permitió que no estuviese en el lugar del atentado cuando la furgoneta arremetió contra los viandantes. Mientras iba con una amiga en el tren hacia la plaza de Cataluña, comenzaron a oír las primeras noticias dentro del vagón; al llegar a la estación donde debía bajarse, la megafonía les avisó de que quedaba cerrado el recinto y no podían salir al exterior. La única opción fue la de regresar a la parada anterior para poder salir a la calle.

Una vez fuera del transporte subterráneo, este joven de 28 años se encontró "todo acordonado, pasaban ambulancias cada 20 segundos y la gente corriendo", describe aún con el susto en el cuerpo. De hecho, "no he dormido apenas", reconoce. Su familia desde Palma del Río trató en todo momento de estar en contacto con él incluso cuando se encontraba en el interior del tren. Tras salir del mismo, tuvo el temor de que algo podía ocurrirle, por eso este palmeño se dispuso como pudo a tratar de volver a su casa, y en uno de los tramos incluso afirma que escuchó tiros provenientes de zonas como la Puerta del Ángel -avenida paralela a La Rambla-. Aunque no vio heridos, en su odisea reinó el desconcierto del lugar y los nervios: "El corazón se me iba a salir", explica. A la par que este chico sorteaba el panorama de alerta en las avenidas catalanas, su familia a 925 kilómetros de distancia permanecía en vilo y con la incertidumbre de no saber si podía encontrarse bien o no. En esos primeros instantes, Jiménez vivió "media hora de pánico" con todo el revuelo que se había producido. Normalmente tarda siete minutos en recorrer el trayecto de la plaza de Cataluña hasta su casa, pero el día de los atentados tardó una hora.