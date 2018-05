La ocupación hotelera para el primer fin de semana de Feria llega ya al 90%

Restan apenas un par de días para que dé comienzo la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la última cita que tiene la ciudad, y también el turismo, con el Mayo Festivo. Por ahora, y según los datos ofrecidos ayer a el Día por el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, los hoteles cordobeses se encuentran al 90% para el primer fin de semana de Feria, concretamente para el viernes 18 y el sábado 19.

A pesar de que el dato es bueno, Fragero alertó de que es más bajo que el del año pasado y recordó que esta tendencia a la baja se lleva repitiendo desde que comenzó el año. Lo mismo ha pasado, señaló, con el Concurso de Patios, también con muy buenas cifras, pero algo peores que las de la fiesta en 2017.

Es más, se ha pasado de esa buena ocupación gracias a la fiesta más internacional a unas reservas que durante los días no están ni llegando al 60%. Lo mismo ocurrirá la semana que viene. Según los datos manejados por Aehcor, del domingo 20 al jueves 24 (incluido) la ocupación en los establecimientos hoteleros de la ciudad se encuentran al 59%. Ese dato se eleva hasta el 82% para el segundo fin de semana de Feria, el del viernes 25 y sábado 26 de mayo, y todavía se está a la espera de que avancen los días.

Esa citada tendencia a la baja lleva a los empresarios del hospedaje a reducir precios para ajustarse a un mercado, que como apuntó Fragero, "no responde". Al igual que hicieran en el balance de Patios, los empresarios hoteleros insistieron en la necesidad de una planificación de la promoción turística. El presidente de la asociación que los agrupa manifestó que hay que desechar la improvisación y planificar esa promoción fuera de las fronteras porque, de seguir así, "no nos van a conocer". Dentro de esa planificación que exigen los empresarios del sector, Fragero habló de dar "contenido cultural" a las fiestas de mayo, ya no a los Patios, que lo tienen de sobra, sino a las Cruces y la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Para el presidente de Aehcor, es necesario dar contenido a estas fiestas para que no se conviertan en un simple botellón. Sobre esto mismo apuntó que las reservas para la Feria, por ejemplo, se corresponderían, en su mayoría, con grupos de amigos, pero también cabe la posibilidad de que quien venga ni siquiera sepa que se está celebrando.

La tendencia a la baja en el turismo se ve reflejada en las encuestas de ocupación hotelera desde que comenzara este año. A excepción de mayo, mes del que aún no se tienen datos, el resto de meses de este 2018 han perdido turistas con respecto al año pasado, y por lo tanto, pernoctaciones. Tanto la capital como la provincia han acusado esta caída de visitantes, que ha sido salvada, levemente, por un pequeño aumento de la estancia media.

Precisamente, el sector tenía depositadas en la primavera las esperanzas de mejora. En el arranque de año influyó mucho la meteorología, con lluvias constantes, especialmente en el mes de marzo. Lo mismo ocurrió en las Cruces, que consiguieron salvar un poco la fiesta durante los días centrales. Los Patios, sin embargo, han tenido un tiempo inmejorable, con tan solo un día de mucha lluvia al inicio. Ésta es la causa principal de que el sector pida ahora que se modifique el planteamiento que el Ayuntamiento tiene de modelo turístico.