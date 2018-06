La ocupación en los apartamentos turísticos sube a costa de los hoteles

Hay que tener en cuenta que en los datos aportados por el INE no se tienen en cuenta las plazas que se ocupan mediante las viviendas con licencia de uso turístico, tanto las que están reguladas a través de la Junta de Andalucía como las que no y se ofertan a través de las plataformas digitales. Este tipo de oferta también está influyendo de manera considerable en el sector, como ha denunciado en varias ocasiones. Hasta el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), ha creado una comisión de trabajo para abordar esta problemática tras las quejas de los empresarios. Pese a todo, los datos son malos para los hoteles porque la caída es bastante significativa sobre todo en unas fechas con tanta afluencia, como el pasado mes de abril. El año pasado, con las viviendas turísticas también en alza y con prácticamente la misma oferta, se consiguió llegar al millón de visitantes en la capital, algo que no se había logrado hasta ahora y se alcanzó un nuevo récord de viajeros. Los datos apuntan a que en este ejercicio será más complicado superar esa cifra teniendo en cuenta la tendencia a la baja de lo que va de año.

Córdoba Apetece critica la implantación de una tasa turística

Asociación de Profesionales y Empresarios del Turismo de Córdoba (APTC), celebró ayer la puesta en marcha de la ruta por las iglesias fernandinas iniciada por el Cabildo y aprovechó para comparar este trabajo con la "barbaridad" que supondría "la posible implantación de la tasa turística en Córdoba", además de un freno al desarrollo del sector. Desde APTC han remarcado que Córdoba es una ciudad estancada en la media de pernoctaciones (1,6 días) y que, salvo en temporada alta, entre semana se sitúa en el 40% de ocupación hotelera. No considera además que Córdoba ofrezca algún elemento adicional a sus turistas para cobrarles un impuesto que podría generar un efecto diferente al deseado por quienes lo defienden. Para este colectivo empresarial, se trata de una "broma de mal gusto" y espera que no se lleve a cabo. El colectivo ha precisado que Córdoba, pese a contar con unas 7.000 plazas hoteleras, no llega al 40% de ocupación de lunes a viernes y que sólo "funciona en los fines de semana". "En lugar de premiar a los visitantes lo que quieren hacer es cargarles con un impuesto", ha precisado este colectivo, que pone el acento en que "no podemos compararnos con otras ciudades" en las que sí está implantado.