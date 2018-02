Las obras de la nueva comisaría podrán empezar en un plazo de unos 18 meses

El inicio de las nuevas comisarías para la Policía Nacional parece ahora más cerca después de que ayer se firmara el protocolo de actuaciones entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Seguridad. El acuerdo es prácticamente el paso definitivo para la cesión de suelo municipal al Ministerio de Interior, de manera que se puedan levantar dos nuevas infraestructuras que sustituirán las actuales. Una en los terrenos aledaños a la plaza del Moreal -muy cerca de Campo Madre de Dios- y otra en la avenida de Manolete, que dará cobertura a los servicios que antes se prestaban desde el Parque Figueroa. Con la firma ayer del acuerdo se inicia la cuenta atrás para el inicio de las obras, algo que sucederá en un plazo de unos 18 meses. Los tiempos son los siguientes: a partir de ahora hay seis meses para la licitación de la redacción del proyecto, medio año para la ejecución del proyecto y otro semestre para licitar la obra. No será hasta entonces cuando no se pueda ver la primera piedra de alguna de las nuevas actuaciones. La infraestructura con más posibilidades de ser la primera en construirse es la de Poniente, aunque la idea es que se impulsen prácticamente al mismo tiempo. El periodo de ejecución de este tipo de actuaciones ronda entre los 24 y los 36 meses.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, junto con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), formalizaron ayer el acuerdo en una imagen que no se repetía desde los últimos Plenos en los que Nieto ocupaba su sillón en Capitulares antes de formar parte de la cúpula de Interior. El reencuentro fue más que cordial y no faltaron las palabras de agradecimiento de unos y otros por la colaboración prestada en la negociación de este asunto que ha finalizado con la cesión de estas parcelas. Los suelos cedidos por el Ayuntamiento son una parcela 6.097 metros cuadrados en la plaza del Moreal con un valor de algo más de 200.000 euros. La de la avenida Manolete ocupa 4.270 metros cuadrados y su valor es de 222.870 euros, según la información del registro. La idea de construir dos dependencias se produce después de los problemas que se encontró en la titularidad del suelo de Campo Madre de Dios y con la intención además, de equilibrar las necesidades entre las zonas este y oeste de la ciudad, puesto que la disposición de la ciudad ha cambiado, según explicó Nieto. Junto a estas dos nuevas instalaciones, se mantendrían las de Fleming y las conjuntas que prestan servicio en el Guadalquivir y Judá Leví. El Ayuntamiento, como contraprestación, recibirá los dos equipamientos que quedan en desuso aunque todavía no se sabe qué usos pueden albergar, detalló la alcaldesa.

El secretario de Estado de Seguridad detalló que el Ministerio de Interior va a invertir 12 millones de euros en estas nuevas instalaciones y que ya en 2018 habrá una partida de 600.000 euros para la redacción de los proyectos. Nieto dijo, además, que tras todo este proceso administrativo empieza una etapa de "ilusión" que permitirá que Córdoba cuente con dos equipamientos "muy necesarios" para la ciudad y para los propios agentes. Hay que tener en cuenta que la construcción de una nueva comisaría era una de las reivindicaciones más longeva de los sindicatos policiales de la capital.

La alcaldesa, por su parte, aseguró que "se inicia una nueva etapa en la que ya se ve mucho más cerca que la ciudad pueda contar con dos equipamientos importantes". Para Ambrosio, la reversión al Ayuntamiento de las actuales comisarías supone "un equilibrio de los intereses generales de la ciudad", ya que el Ayuntamiento ha puesto "todas las facilidades" para contribuir a la cesión de los terrenos solicitados por la Secretaría de Estado de Seguridad.