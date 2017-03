El obispo niega el "derecho a decidir" sobre el aborto cuando "está en juego la vida"

El rechazo al aborto en la Iglesia católica es patente y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, corrobora de nuevo esta afirmación. En su carta pastoral semanal mantiene que el "derecho a decidir no puede ejercerse cuando está en juego la vida de un sujeto humano, porque la decisión presionada por intereses egoístas no respeta la vida y elimina al que estorba". En la misiva, centrada en la celebración de la fiesta de la encarnación del Señor en la Virgen María que se celebra el próximo sábado, el prelado asegura que "asistimos así a miles, a millones de seres humanos que son eliminados después de la concepción o porque no interesan, o porque estorban o porque se consideran simple material genético de laboratorio, descartable o no, a gusto del consumidor y del mercader".

Para reforzar este pensamiento, Fernández se sirve de la exhortación sobre la familia que el Papa Francisco publicó en abril del año pasado, Amoris Laetitia, y en la que asevera que "de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida".

En la misma carta, el obispo recuerda que el lema de este año en la jornada por la vida proclama: "La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida". Así, sostiene que "cuando la vida se ha desarrollado, conoce su cénit y conoce su ocaso, está sometida a la fragilidad y a la debilidad del sufrimiento, está encaminada a la muerte antes o después". "La muerte no es la última palabra en la vida de un ser humano. Estamos destinados a vivir eternamente y a vivir felizmente", sostiene Fernández.