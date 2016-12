El obispo alerta del "laicismo radical" y asegura que "a nadie se le obliga a creer"

"Asistimos a expresiones de un laicismo radical, que quisiera borrar a Dios del mapa, de la convivencia, de las expresiones culturales". Es lo que considera el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en la carta pastoral de esta semana, en la que asegura también que "en nuestra sociedad descristianizada, se va evaporando el motivo hondo de la Navidad". En la misiva, el prelado asegura que "algunos políticos no saben qué hacer, otros toman medidas que ofenden a los cristianos" y añade que en una sociedad "con profundas raíces cristianas no se puede arrancar sin hacer daño todo lo referente a la fe cristiana". El hecho de que, según Fernández, existan expresiones de "un laicismo radical", es "una aberración". "A nadie se le obliga a creer y nadie tiene que molestarse porque otros tengan fe", recuerda. En la misma carta, el obispo sostiene que "la verdadera aconfesionalidad consiste en admitir a todos, fomentando incluso lo que es de cada uno y de cada grupo en el respeto de la convivencia". Por ello, continua, "nunca la aconfesionalidad es ataque, abuso de autoridad para suprimir expresiones que son de la inmensa mayoría de los ciudadanos". A su juicio, "eso ya no es aconfesionalidad, sino militancia laicista y ataque a los creyentes". Fernández insiste en que la religión es "mucho más tolerante que la militancia atea" y, por eso, "por mucho que se empeñen en ignorarlo o suprimirlo, Navidad es Navidad, no es el solsticio de invierno". "Navidad es Jesucristo que nace de María virgen", recuerda.

En esta misma línea, el prelado asegura que "la verdadera reivindicación de la Navidad consiste en vivirla y mostrarla a quienes no la viven, respetando a todos". "Hemos de reconocer entre los cristianos que, si nos quedamos en lo puramente externo, habremos vaciado nuestro corazón de lo más bonito que se celebra en estos días: el encuentro con Jesús, que viene a salvarnos", anota y considera que "cada uno de nosotros necesita esa salvación para salir de los enredos del pecado y del egoísmo". "Nuestros contemporáneos necesitan esa salvación que trae Jesús. Nuestro mundo necesita al Príncipe de la paz, que nos restaura en la relación con Dios y con los demás", reivindica.

Para Fernández, la "Navidad es la fiesta de la solidaridad de unos con otros" y añade que "es más fuerte lo que nos une con cada persona, que lo que pudiera separarnos". El prelado concluye su misiva pastoral con una felicitación de las fiestas y anota que "si vivimos la Navidad de corazón, de verdad, en nuestra familia, en nuestra parroquia, la Navidad transformará el mundo y transformando nuestros corazones".