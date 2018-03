El obispo destaca el mensaje "único" que da al mundo la Mezquita-Catedral

El obispo, Demetrio Fernández, destacó ayer el mensaje "único" y "singular" que la ciudad de Córdoba da al mundo durante la Semana Santa con una Carrera Oficial que discurre por el interior de la Mezquita-Catedral. En una entrevista con Efe, Fernández subrayó el "esfuerzo" de las hermandades por hacer posible el traslado de la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral. El obispo señaló que el trazado era una aspiración "de muchos años" de las cofradías y ha expuesto que se trata de una "experiencia intensa ver a tus titulares por las columnas de la Catedral". ".

Fernández valoró también la gestión del Cabildo para lograr abrir la segunda puerta y subrayó la "competencia y profesionalidad" de los técnicos en "los temas referentes a la Catedral, tanto en la restauración, como en la limpieza o conservación". Una vez abierta la segunda puerta los técnicos estudian "la manera de cerrarla", y debido a ello "han tenido que examinar el subsuelo, han llegado al siglo VII y ha salido la antigua basílica cristiana, lo que tenía que salir", detalló. Fernández manifestó que cualquier tipo de intervención cuenta con el beneplácito de la Unesco y el organismo "nos ha felicitado por lo bien conservada que está".

El prelado dice que la titularidad del inmueble saldrá de nuevo con las elecciones municipales

El prelado indicó que las relaciones con la Junta de Andalucía "han sido excelentes", si bien con el Ayuntamiento existe "un poco de enrarecimiento". "Con el Ayuntamiento la relación sí que es un poco mas turbia o no. No lo sé. A nivel personal me llevo bien con la alcaldesa, pero quizás ella es deudora de todas sus alianzas y ella sabrá los compromisos que tiene o que tenga que cumplir", dijo.

Fernández calificó de "misterios de los hombres" el hecho de que la Gerencia de Urbanismo no haya otorgado la licencia para la reforma del Palacio Episcopal y lamentó que la burocracia de los permisos sea "demasiado lenta". "No sé a que se debe, si es que hay funcionarios insuficientes y otras cuestiones, pero lo padecemos todos. Ahora nos ha tocado a nosotros y no creo que sea por que somos la Iglesia. Puede ser, pero es un asunto que es un misterio de los hombres y espero que se resuelva".

No obstante, Fernández consideró que la Iglesia "siempre está en el candelero" debido a que el "Señor la puso para iluminar" y "hay veces que la luz molesta". Añadió que ante "ataques externos" la Iglesia se "fortalece", mientras que "el relajo interno" de los que "dicen que son cristianos" es la "carcoma" que puede tener la comunidad eclesiástica.

Fernández se mostró también convencido de que la polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral "saldrá" de nuevo conforme se acerquen las elecciones locales y regionales, aunque la Diócesis está ya "acostumbrada" y "no preocupa".