El obispo destaca la "buena salud" de las cofradías y les pide humildad

"No faltan problemas y he sido testigo de algunos y, casi todos, vienen de un exceso de protagonismo". Quien hizo ayer esta afirmación respecto a la vida de las cofradías es el obispo, Demetrio Fernández, y lo hizo delante de un buen número de representantes de las hermandades de la capital y provincia -algo más de 250- en el tradicional encuentro anual que celebra la Diócesis antes de la Semana Santa. En su intervención, el prelado recordó que las cofradías "están para servir" y no tuvo reparos en asegurar que "los conflictos llegan cuando se piensa que alguien es el dueño del cortijo". Así, recordó al auditorio cofrade "la actitud de servicio" que se debe tener en estas organizaciones. A pesar del mensaje en el que sugirió a las hermandades una pizca de humildad, el obispo destacó que el movimiento cofrade "es muy vivo y no mortecino, con un tarea evangelizadora".

Demetrio Fernández recordó que ahora, el periodo de Cuaresma, es "un tiempo de intensa actividad" para las cofradías y recordó que 2017 es "un año singular y especial por muchas razones", como la inauguración de la nueva carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral. Así, reconoció que "todos estamos expectantes para ver cómo se desarrolla". A su juicio, este entorno "es una forma visible de pertenencia a la Iglesia". El prelado anotó que la Semana Santa de Córdoba también es "un atractivo para muchas personas, creyentes o no, que vendrán a ver las procesiones".

Fernández basó también parte de su intervención en la necesidad de la formación permanente de las cofradías y señaló que iniciativas como los cultos que durante estos días organizan las hermandades "forman parte" de ello. No obstante, incidió en que mientras "otros están preocupados en qué estrenamos este año para dejar una huella visible, la formación es el mejor patrimonio que se deja". Así, consideró necesario "encontrar los cauces para llegar a la formación". En esta línea, el obispo recordó que la "fe tiene preguntas y si no se responden, se cierra en falso y llega el ateísmo".

El tercer puntal de su intervención se centró en la caridad y la asistencia social de las hermandades. Para el obispo, "la cofradía no está encerrada en sí misma, sino que inventa lo que tenga que inventar para sostener y ayudar a sus hermanos" y destacó la labor que durante la crisis han ejercido. "Han dado el tono y la talla; en todas las parroquias, las cofradías han estado atentas", insistió.

Fernández también recordó que ésta es la octava Semana Santa que pasa en Córdoba y consideró que en este tiempo las cofradías "gozan de buena salud porque están incorporadas a sus parroquias y es clave porque hace círculo". A su juicio, "cuando una cofradía se aísla y quiere gozar de cierta independencia, puede empezar a sangrar". Por último, defendió la labor de las cofradías, de las que dijo que "habéis demostrado músculo potente" y señaló que gozan del "respeto de toda la sociedad y os lo habéis ganado a pulso". Las hermandades, anotó, "están muy respetadas y se dejan la piel preparando todo; me tenéis de vuestra parte".