Un nuevo rincón solidario y ecuestre contra el cáncer

La solidaridad también tiene un hueco y, bien grande, en Caballerizas Reales desde ayer. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dentro de sus innumerables campañas de promoción de la salud y para frenar el avance de esta enfermedad, cuenta con un nuevo rincón en este edificio. Un rincón al que la presidenta de la AECC, María Luisa Cobos, califica de "solidario". No en vano, la asociación ha desplegado en las Caballerizas Reales casi una veintena de expositores en los que encontrar mil y un detalles con un marcado carácter benéfico. A todo ello, se suma la consabida barra en la que poder degustar tapas clásicas de Córdoba, al tiempo que una bebida. Una barra, por cierto, también de carácter solidario donde se puede tapear a precios muy asequibles (cerveza y tapa por dos euros). La cita comenzó ayer y se prolonga hasta mañana.

Para Cobos, Caballerizas Reales "es un lugar acogedor y ya es nuestro rincón solidario", insiste, al tiempo que considera que con esta iniciativa y con los asistentes que espera que lleguen a lo largo de todo el fin de semana "todos somos de la Asociación Española Contra el Cáncer". En esta misma línea y durante la inauguración de este nuevo rastrillo solidario cordobés, Cobos recuerda que desde la AECC "siempre tendemos una ventana abierta a la esperanza".

Y como todo evento de estas características, el rastrillo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba también tiene su padrino. En esta ocasión, le ha correspondido al cantante José Manuel Soto, quien recuerda que pasó parte de su infancia en la localidad cordobesa de El Carpio, donde vivía uno de sus abuelos. Soto, a quien el público asistente no paró en ningún momento de pedir que cantara, a lo que él respondía que "después", destaca la importancia de asistir a este tipo de eventos: "Es una maravilla y una cosa a la que no se puede decir que no; lo vamos a pasar bien". No se olvidó el cantante de temas como Por ella o Déjate querer de ensalzar las bondades y excelencias turísticas de Córdoba, ciudad "a la que cualquier excusa es buena para venir". Asegura también que antes de participar en la inauguración del baratillo dio un paseo por la Judería y considera que "es un orgullo profundo pertenecer a una cultura como ésta". Claro, que Soto tampoco olvida la labor de organizaciones como la AECC y sostiene que "lo más bonito de todo es transmitir esperanza, conseguir las cosas y no desfallecer".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, tampoco faltó a la cita inaugural y destacó la "generosidad" de la AECC. La regidora animó a acudir a Caballerizas Reales a lo largo del fin de semana y llevarse alguno de los productos expuestos -ropa, comida, dulces y artículos de decoración- dada la cercanía de la Navidad. "No hay excusa mejor que venir y echar un vistazo", anota, al tiempo que subraya que a pesar de todo "el regalo más completo es el esfuerzo" de la AECC, entidad de la que destaca su "generosidad y entrega durante todo el año".

El rastrillo de la Asociación Española Contra el Cáncer permanecerá abierto hasta el domingo, en horario de 11:00 a 00:00, y contará con diversas actuaciones musicales.