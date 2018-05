El notario acusado de quedarse con dinero reconoce los hechos

El notario Carlos Alburquerque, ya jubilado, acusado de un delito continuado de apropiación indebida, tras supuestamente apropiarse de 373.484 euros de operaciones con clientes entre 2005 y 2015, reconoció ayer los hechos ante los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Durante el juicio, el procesado se declaró "responsable del delito de apropiación indebida" tras recibir distintas cantidades que "no fueron objeto de alza", pero no fueron destinadas al fin para el que fueron entregadas. Tras advertir de "las dificultades económicas" en la notaría, el acusado subrayó que "siempre" ha intentado remediar el problema y ha intentado reparar el daño, pero no le ha sido posible por completo. Además, dijo que fue "consciente" cuando apareció el problema en la gestión, si bien no supo parar a tiempo.