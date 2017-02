Más de 1.600 niños menos en seis años

Frente a la polémica por la renovación de los conciertos educativos, hay una realidad incontestable: la bajada de la natalidad en la provincia de Córdoba en los últimos años. Los datos, en este sentido, no dejan lugar a dudas. Desde que estalló la crisis, el número de niños con tres años -edad con la que se entra en los colegios, aunque no de carácter obligatorio- se ha reducido en los municipios cordobeses en más de 1.600, hasta llegar a niveles no conocidos desde que comenzó la presente centuria y que se repite en buena parte de la comunidad. Una merma que supone una reducción de aulas que la Junta de Andalucía desea que soporten por igual la enseñanza pública y la concertada. Y ahí llega el problema. Los centros concertados sostenidos con fondos públicos anteponen la demanda de la que gozan sus aulas al descenso demográfico, motivo por el cual la Consejería de Educación y la patronal mayoritaria de los centros católicos llevan semanas intentando un consenso.

En el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), nacían 41,3 niños por cada mil mujeres en edad fértil en la provincia de Córdoba. Desde entonces, esta cifra fue creciendo conforme lo hizo también la economía de la provincia, cuyo principal motor por aquellos años era el sector de la construcción, al igual que en gran parte de España. El pico más alto se registró en 2008. El informe del INE refleja que en aquel ejercicio nacieron una media de 43,5 niños por cada mil cordobesas. A partir de entonces esta tasa comenzó a reducirse hasta llegar a su nivel más ínfimo en 2013, cuando se situó en 37,8. El último año registrado por el INE, 2015, continúa con una cifra levemente superior: 38,6 niños por cada mil mujeres en Córdoba en edad fértil.

En 2008 se alcanzó el pico más alto: 43,5 niños por cada mil cordobesas en edad de fertilidad

Los altibajos de la tasa de fecundidad en la provincia de Córdoba no se reflejan mucho en la oferta educativa pública de la Junta hasta los últimos años. Así, en 2008, primer año de la crisis, nacieron en toda la provincia 8.679 niños, una cifra que representó -hasta el momento- el pico más alto de la natalidad. El último anuario publicado por el INE recogía que la población nacida en 2015 llegaba en Córdoba a los 7.050 niños. Por tanto, en seis años la población con edad de ocupar una plaza escolar se ha reducido un 18,8%, o lo que es lo mismo, 857 alumnos menos, razón de más para que disminuya la oferta pública educativa de la Junta en la provincia.

A pesar de estos datos y la continua caída de la natalidad en Córdoba desde el inicio de la crisis, la Junta mantuvo su oferta inalterable durante algunos años. Así, según los datos a los que ha tenido acceso el Día, para el curso escolar 2008-2009 Educación ofertó 9.625 plazas, teniendo en cuenta que en este ejercicio entraban en los colegios los niños nacidos en 2005, que fueron, según el INE, un total de 8.278 en Córdoba. A partir de entonces y, en todas las ruedas de prensa celebradas por la Junta para dar a conocer los datos del proceso escolarización, la cifra que se ofrecía por parte de la Delegación de Educación es que se ponían a disposición "más de 10.000 plazas", sin ningún tipo de concreción; así, hasta el proceso del curso 2010-2011, en plena crisis económica y con la natalidad cordobesa rozando sus peores registros. Consciente de esta situación y viendo que año tras año había ya colegios públicos que no conseguían llenar sus aulas en el ciclo de Infantil -mientras que la demanda de la concertada era bastante superior a la oferta de la que disponía, lo que provocaba que centenares de pequeños no pudieran acceder al primer colegio elegido por sus familias-, Educación comenzó a reducir su oferta de puestos por el descenso de la natalidad y empezó a concretar los datos. Así, para el curso 2014-2015 limitó la cuantía a 9.350 puestos, mientras que el ejercicio siguiente a 9.500, siempre según los datos facilitados en las ruedas de prensa de la responsable del área.

En esa misma línea, para el actual curso escolar la Delegación de Educación ofertó 9.200 plazas, es decir, tres centenares menos que el ejercicio anterior. Una decisión que se adoptó también por la bajada del nacimiento de niños en Córdoba. Sin embargo, estas plazas ya se vieron demasiado elevadas, al menos, a tenor de las cifras que publicó la propia Junta una vez que concluyó el proceso de escolarización del curso 2016-2017. Así, según la información que ofreció la Delegación de Educación el 30 de mayo del año pasado, se registraron 6.824 solicitudes para niños de tres años. Es decir, que sobraron plazas.

Las previsiones apuntan a que la bajada de la natalidad continuará los próximos años, por lo que en este ejercicio, en el que se renuevan los conciertos educativos, la Administración ha aprovechado tal circunstancia para que la merma la compartan por igual la pública y la concertada. Sin embargo, ésta última no está dispuesta a perder unidades que gozan de demanda en la población escolar cordobesa. Así lo ha hecho saber Escuelas Católicas de Andalucía desde el primer momento. Esta patronal, que aglutina al mayor número de centros concertados andaluces, se ha opuesto a que la reducción del concierto se formalice antes de que comience el proceso de escolarización el próximo miércoles y reclaman que durante el mes que dura el plazo para solicitar un puesto escolar la oferta ha de ser la misma que la del año pasado. Una vez que se hayan registrado todas las peticiones, se procedería "a los ajustes necesarios".

Una de las exigencias de la patronal -que ha presentado ante la Junta de Andalucía más de 350.000 firmas a favor de la libertad de enseñanza y en defensa de los colegios concertados- ha sido que las unidades que se vayan a perder vuelvan a ser recuperables cuando la demografía sea positiva, esto es, cuando la natalidad repunte. Por último, instan a la Junta de Andalucía a que no se cierren unidades cuando éstas mantengan la ratio media (número de alumnos por clase) de un distrito educativo.

Por el momento y, según ya avanzó el Día, hasta 81 colegios de la red concertada de Córdoba han pedido la renovación de más de 270 unidades. Los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria son los que centran el mayor número de peticiones, ya que superan las 16. A la Delegación de Educación, además, se han presentado 61 solicitudes para aulas de Educación Especial, mientras que siete quieren renovar sus aulas destinadas al desarrollo de programas de formación de transición a la vida adulta. En Educación Primaria, por su parte, son 51 los centros que demandan la renovación de sus conciertos y otros 57 sus aulas de Infantil de tres años. Sin embargo, la Junta no ha emitido aún su dictamen al respecto. La escolarización empieza sólo en un par de días y, por el momento, se desconoce la oferta de plazas para el curso 2017-2018.