El niño cordobés que revoluciona Twitter

"A veces se chulean de mí, pero a mí la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen". Esta frase forma parte de una carta escrita por Juan Carlos López, un cordobés de diez años que ha revolucionado Twitter y Facebook con un discurso optimista acerca de la disfunción en el habla que sufre, más o menos, desde los cuatro años. Cerca de 3.000 personas han compartido el tuit donde puede leerse esta carta y que la madre de Juan Carlos, María Lumbreras, subió el martes por la tarde.

"No me esperaba la repercusión", explica a el Día la madre de este pequeño cordobés que explica en pocas palabras cómo es su día a día siendo tartamudo. "A mí no me parece que la tartamudez sea algo malo, cuando alguien me pregunta yo le digo tan feliz que soy tartamudo" cuenta Juan Carlos. La actitud sorprendió incluso a su madre la primera vez que la leyó. "Me sorprendí y me emocionó", comenta Lumbreras que resalta la capacidad de su hijo para aceptarse. Fue el propio Juan Carlos el que ayudó a sus padres a ver esta disfunción en el habla como algo totalmente normal. "Se sabe que el aceptarlo lleva un proceso, hasta que hemos visto cómo lo lleva", comenta orgullosa la madre que subió la carta a Twitter con permiso del chico. "Él está encantado, cada dos por tres me pregunta los me gusta que tiene", comenta Lumbreras, pues la historia ha llegado ya prácticamente a todos los rincones de España a través de las redes sociales.

Fue la Fundación Española de la Tartamudez (TTM) la que propuso a sus adscritos, entre los que se encuentra esta familia cordobesa, que escribieran relatos o dibujaran algo relacionado con esta disfunción. Lumbreras se lo propuso a su hijo que aceptó encantado. "En diez minutos la tenía escrita", recuerda. Lo que más llama la atención de la carta es el optimismo y el orgullo con el que Juan Carlos afronta su tartamudez, además de lo poco que le influyen los comentarios de quienes "se chulean" de él. "Los que se chulean siempre son los de la ESO, pero a mí me entra por un oído y me sale por el otro", sentencia el niño, quien deja claro que ni a su clase de quinto, ni a su profesora, ni a sus padres les importa, que es verdaderamente lo esencial en todo esto. A pesar de todo, explica Juan Carlos, va a un logopeda para que "la tartamudez se controle un poco y pueda hablar mejor", aunque lo de expresarse lo tiene bien controlado.

Las contestaciones al mensaje con la carta adjunta no se hicieron esperar y con diez años Juan Carlos ya ha ayudado a más gente de que la pueda imaginar. "La actitud de tu hijo es de una valentía y madurez excepcionales. Enhorabuena y felicita a ese pequeño gran hombre", le contestaban desde la propia fundación o "Muchas gracias por compartirlo, a mi hijo pequeño también le pasa. Voy a leérsela, seguro le es de gran ayuda".