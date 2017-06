La necesidad de reivindicar la diversidad

La recién cancelada Sense8, serie de las hermanas Wachowski, incluía en su segunda y última temporada una escena en la que uno de sus protagonistas, Lito Rodríguez (Miguel Ángel Silvestre), gritaba a los cuatro vientos durante la celebración del Orgullo en São Paulo (Brasil) que era homosexual. El hecho en sí no debería parecer raro, pero supone una liberación para Lito, un actor mexicano arquetipo del tipo duro al que tras el anuncio le costará mucho trabajo volver a encontrar un papel que interpretar. El pasado lunes, una pareja de hombres denunció haber recibido insultos como "sidosos" o "maricones" cuando iban agarrados de la mano en Valladolid. Ficción o realidad, lo que se cree superado no lo está y lo que se entiende por normalizado no alcanza al entendimiento de toda la sociedad. El Día Internacional del Orgullo Lgtbi (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) se celebra desde el año 1969 como conmemoración y en recuerdo de los disturbios de Stonewall (Nueva York). Historias aparte, lo que sí es cierto es que esta celebración del Orgullo aún sigue siendo necesaria.

Con la vista puesta en Madrid, donde desde ayer se celebra el World Pride (la celebración a nivel mundial del Orgullo), Córdoba también pretende poner su grano de arena a la causa. El primero de estos actos tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento, donde los portavoces de todos los grupos municipales, liderados por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, izaron la bandera multicolor. Más que un acto simbólico, como reconocieron los concejales, fue constatar el hecho de que desde Capitulares tienen claro el apoyo al colectivo. Lejos del trajín de polémicas que suele vivir la casa consistorial, el de ayer fue un día diferente donde, conflictos a un lado, todos decidieron unirse por una buena causa.

La marcha del día 28 finalizará en el Centro con un homenaje al activista Shangay Lily

Como explicó la alcaldesa, el Ayuntamiento está "obligado" a mostrar este apoyo y a "esforzarse" para que "la realidad cambie". El objetivo, añadió Ambrosio, es "sentirnos más cercanos al colectivo", de ahí que el Consistorio haya colaborado en la programación de las actividades que las organizaciones Lgtbi han organizado para estos días.

El responsable del colectivo Adriano Antinoo, Ricardo Serrano, destacó el lado más institucional de estos días de reivindicaciones y celebración y que encuentran su punto en el Parlamento de Andalucía, donde ya se avanza, a instancias de PSOE y Podemos, hacia una ley de derechos Lgtbi. El objetivo, por otra parte, según explicó Serrano, es que la bandera del arcoiris cuelgue en la fachada del Ayuntamiento toda la semana para hacer ver ese apoyo institucional a los colectivos, los cuales, añadió, agradecen toda la colaboración posible que pueda venir de las instituciones públicas.

En este primer acto del Orgullo en Córdoba estuvo también presente el exconcejal de Ganemos Alberto de los Ríos y actual integrante de la asociación Personas por la Diversidad Sexual, quien reconoció que de un tiempo a esta parte el asociacionismo en este área ha estado "vacío de representación". Sin embargo, explicó De los Ríos, parece que de nuevo los colectivos comienzan a unirse para ir todos a una en las numerosas reivindicaciones.

También estuvieron haciendo visible la bandera multicolor los concejales Salvador Fuentes (PP), David Dorado (C's), Victoria López (Ganemos), Alba Doblas (IU) y Emilio Aumente y Carmen González (PSOE).

La gran fiesta de esta programación tendrá lugar el próximo miércoles, con una marcha que partirá desde la Diputación para desembocar en la plaza de las Tendillas. Colectivos como Arco Iris Córdoba, Personas o Aleas IU organizan esta marcha con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación y que en su tramo final homenajeará al activista gay fallecido Shangay Lily; también ya en Las Tendillas habrá conciertos hasta las 01:30.