Las tasas municipales dan una tregua frente a la subida del gas y la electricidad

Año nuevo, nuevos impuestos. Los cordobeses tendrán que volverse a rascar un año más el bolsillo ante el aumento de impuestos como el gas natural o la luz, si bien aquellos pagos que vienen marcados desde el ámbito municipal van a dar una tregua tras dos años de subidas consecutivas. Los carburantes, el gas o los peajes serán más caros a lo largo del año que queda por delante, mientras que aquellas tasas que regula el Ayuntamiento, como el autobús o el agua estarán congeladas y, por lo tanto, al mismo precio que el pasado 2017.

Por partes: las tasas e impuestos municipales se quedan como estaban a lo largo del año recién acabado debido a que el cogobierno de PSOE e IU no consiguió el apoyo de Ganemos (ni de ningún otro partido) para introducir algunas bonificaciones. En este caso, el proyecto ideado en un primer momento por el gobierno municipal hablaba de beneficiar con un 50% del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) a los propietarios de los patios presentados al concurso de mayo. Esta demanda, que lleva ya varios años en boca de los cuidadores, no ha podido hacerse efectiva al tener que prorrogarse las ordenanzas de 2017, si bien Intervención ya sembró serias dudas a que este beneficio se pudiera apoyar en argumentos medianamente legales. Realmente, los cambios en el proyecto eran pocos; además de esa bonificación del IBI para determinados habitantes también se preveía ampliar las posibilidades de fraccionamiento del pago de deudas de hasta 30.000 euros. Eso sí, el rechazo de Ganemos al proyecto evidenció que PSOE e IU tienen pocos apoyos en Capitulares lo que le valió a la oposición para lanzar duras críticas contra el equipo de la alcaldesa, Isabel Ambrosio.

Por lo tanto, esa prórroga deja los pagos municipales de los cordobeses tal y como estaban tras subir un 0,7% en 2016 y un 0,43% en 2017. Aucorsa continuará con el billete sencillo a 1,3 euros y el de tarjeta a 72 céntimos, habrá que pagar entre 180 y 50 euros a Sadeco por la recogida de basura o desembolsar 5,5 euros para entrar al Zoológico (tres euros con entrada reducida), dos euros para disfrutar de la Ciudad de los Niños y 6,5 para el espectáculo del Alcázar. Los museos municipales se quedan también como estaban: 4,5 euros el Alcázar, 2,5 los Baños Califales, 4,5 el Museo Julio Romero de Torres y cuatro el Taurino.

Otras ordenanzas municipales que se mantienen serán, por ejemplo, la de uso de los mercados municipales para las empresas que allí se instalan que se quedan entre los 145 y los 72 euros; la de los mercadillos y la Feria, de 293 a 86 euros o la de los veladores (otra de las grandes polémicas de este año).

En cuanto al IBI, el Ayuntamiento ya anunció en mayo que no lo iba a subir porque el Ministerio de Hacienda avanzó que no se actualizarían los valores catastrales, algo que sí se hizo el año anterior (un 6%) pero que el cogobierno compensó tras recibir 15 millones de euros de fondos europeos. Sí subió el IBI de rústica, un 2,5%, y el no residencial, hasta un 6% (que afectas mayoritariamente a las empresas).

Otro impuesto municipal que reflejó subidas en años anteriores y que ahora se mantiene es el aplicado a vehículos de tracción mecánica que en el caso de los turismos va desde los 24 euros hasta los 224 dependiendo los caballos fiscales.

Y mientras el Ayuntamiento da un respiro a las facturas de los cordobeses, aquellos impuestos marcados desde el Gobierno central se encarecen. Aunque ya se ha aprobado la subida de un 4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones continuarán con su incremento tradicional del 0,25%, lo cierto es que las subidas impositivas no irán en consonancia. De momento, ya se estima que durante este año el Índice de Precios de Consumo (IPC) suba como mínimo un 1,5%. En cuanto a las tarifas que subirán, el gas natural se encarecerá un 6,2% este mismo mes, la subida más destacada, debido a la tendencia alcista del valor del petróleo que, como ya se sabe, influye en muchos productos. Esto implica, por ejemplo, que la bombona de butano también se vaya a encarecer (ya subió en noviembre a 14,45 euros y en pocas semanas volverá a revisarse su valor). La electricidad comenzará con una ligera caída en este primer mes del año cuya continuación dependerá, sobre todo, de la climatología. Cabe recordar que la factura de la luz acabó 2017 con una subida de casi un 11% para el consumidor medio.

El petróleo y su valor también tendrán que ver con un aumento de los carburantes. El peaje de las autopistas que dependen de la administración general subirá de media un 1,91%. También en el terreno del transporte, las tarifas de Renfe para Cercanías y Media Distancia no van a subir en enero, si bien el Gobierno podrá revisarlas a lo largo del año.

La telefonía, incluido los servicios de internet, también subirán sus precios. De momento, empresas como Telefónica u Orange han anunciado subidas de cinco euros de media en sus paquetes más demandados y todo apunta a que Vodafone seguirá por la misma senda.

Por su parte, los precios de la vivienda irán en aumento, concretamente entre un 2% y 5%. Las hipotecas, que en su mayoría dependen del Euríbor, se abaratarán dado que de nuevo este índice ha marcado mínimo histórico.