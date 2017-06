Una mujer espera desde hace nueve años una operación en el Reina Sofía

El Sindicato de la Enfermería Satse-Córdoba ha denunciado un nuevo caso "de absoluto caos" en cuanto a la lista de espera para intervención quirúrgica en el Hospital Reina Sofía. Se trata de una mujer de 43 años y pendiente de ser intervenida de hipertrofia de mama desde el 19 de bebrero de 2008, que se ha puesto en contacto con Satse para trasladarle la situación y poner voz a su problema de salud, que lleva sufriendo desde hace nueve años, "sin que la Dirección del Hospital Reina Sofía sea capaz de dar respuesta alguna, a pesar de haber tenido en dos ocasiones conocimiento expreso escrito por parte de la paciente, que mediante reclamación formal al respecto, puso en conocimiento en dos ocasiones ante la Dirección Gerencia su dramática situación".

Según el sindicato, la paciente con 43 años, diagnosticada de hipertrofia de mama e inscrita en lista de espera desde febrero de 2008, lleva más de nueve años esperando poder ser intervenida para resolver su problema de salud y que tras la inscripción en lista de espera quirúrgica y debido a la falta de noticias, acudió al Centro de Salud de Poniente, desde donde se solicitó una cita el 29 de junio de 2011. Tras no recibir a pesar de ello respuesta ni cita alguna y pasados casi cuatro meses sin noticias, presentó una reclamación, a la que contestó el entonces Director Gerente del Hospital Reina Sofía José Manuel Aranda el 13 de octubre de 2011, en la que le comunican a la mujer que su problema de salud no está sujeto a plazos legales para ser operada y que el servicio de cirugía de su especialidad tenía una elevada actividad que le impedía acometer su problema por no considerarse prioritario, todo ello, según el Satse, pese "a los problemas de salud físicos y psíquicos que el mismo lleva ocasionando a la paciente desde hace nueve años".

En enero de 2014 –seis años después de estar inscrita en lista de espera y sin resolverse nada– la paciente fue derivada al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, y tras diversas circunstancias la mujer registró un escrito en el Reina Sofía el 7 de mayo de 2014 solicitando de nuevo ser intervenida quirúrgicamente en Reina Sofía. Ya en 2017, y a petición telefónica de la paciente, le informan verbalmente que no ha perdido el derecho a ser operada, pero que no o hay recursos. Para el Satse, "esta lamentable e impresentable situación es la verdadera cara de las listas de espera del Hospital Reina Sofía, un Hospital cuya exgerente Marina Álvarez ha organizado un entramado para ocultar y esconder la realidad".