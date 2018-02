La mujer cobra aún 3.336 euros menos que el hombre al año en Córdoba

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es histórica y, en pleno siglo XXI, no ha habido avances. Con los datos en la mano y por mucho que algunos agentes intenten desprestigiar las reivindicaciones feministas, la mujer cobra menos que el hombre y esa situación se reproduce en todas las edades, en todos los sectores y en todos los tramos salariales. Por lo tanto, no es una cuestión de formación ni de que las mujeres no accedan a determinados sectores, ocurre a lo largo y ancho del mercado laboral en la provincia y los datos -extraídos de la Agencia Tributaria- son contundentes.

El primero de todos es que, de media, hoy en día las cordobesas cobran 3.336 euros menos al año que los hombres. Así de claro. Unos 280 euros menos cada mes por realizar el mismo trabajo. Según los informes sobre salarios de la Agencia Tributaria, el sueldo medio de las mujeres en Córdoba es de 11.845 euros anuales, mientras que el de los hombres asciende a 15.181 euros. Todo esto partiendo de que los sueldos en Córdoba son de los más bajos en Andalucía. De hecho, las cordobesas son las mujeres que menos cobran, tras la de Huelva y Jaén. Las que tienen mejores perspectivas son las malagueñas, con 13.607 euros. Se trata de datos actualizados al cierre de 2016, los últimos disponibles.

A partir de los 36 años, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres se incrementa

Pagar un distinto salario a hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo es ilegal y, aunque se han puesto en marcha algunas medidas como requerir auditorías salariales a las empresas de más de 250 trabajadores, obligar a las grandes compañías a tener planes de igualdad o exigir a las firmas que ofrezcan a sus empleados información desagregada por géneros sobre los salarios es una situación que sigue pasando si se analizan estos datos. Otros gobierno europeos, como Reino Unido, Alemania o Islandia, están tomando medidas para corregir este histórico desajuste, porque sólo así se puede producir algún avance para paliar la situación.

La mujer sale peor parada en cualquier análisis por edad o sector productivo que el varón. Siempre cobran menos. Por edades, las trabajadoras que más sueldo perciben -de media- son las que tienen entre 56 y 65 años, pues se entiende que son las que tienen una mayor antigüedad y derechos adquiridos en sus compañías. Reciben 14.854 euros al año de media, mientras que los hombres en esa misma franja de edad ingresan 19.786 euros anuales. Si se analiza más en profundidad los datos por edad, se ve de manera evidente cómo la brecha se va incrementado a medida que se avanza en edad. Esto se debe a que son mayoría las mujeres que deciden reducir su jornada para dedicarse a la crianza de sus hijos o que tienen que renunciar a algunos puestos para tener más tiempo para la familia, un papel que se adjudica de antemano a ellas.

Así, entre los 18 y los 25 años, la diferencia salarial es de apenas 786 euros, aunque ya se inicia el desajuste, que no se corrige en ningún momento. Entre 26 y 35, ya sube hasta los 1.608 euros. Pero es a partir de esta edad -en la que se fija, de media, el inicio de las mujeres para ser madre-, cuando la descompensación se acentúa. Las cordobesas de entre 36 y 45 años perciben al año 13.201 euros, lo que significa 3.598 euros menos que los hombres de su misma edad. A partir de los 46 y hasta los 65, la merma de salario roza ni más ni menos que los 5.000 euros anuales.

Mención aparte merecen las pensiones, donde es escalofriante la diferencia de las percepciones, fruto precisamente de haber tenido unos sueldos más reducidos durante la vida laboral. Así, la Agencia Tributaria fija el salario a partir de los 65 en 4.085 euros anuales, mientras que los hombres reciben más del doble: 10.231 euros.

Por sectores, más de lo mismo. El segmento que mejor paga es el de las entidades financieras y aseguradoras. Las mujeres cobraron en 2016 -último dato publicado- un salario medio anual en este sector de 25.110 euros, mientras que la nómina del hombre ascendía a 36.990 euros, es decir, casi 12.000 euros de diferencia al año. El siguiente sector más productivo desde el punto de vista monetario es el de energía y agua, donde la mujer percibe un ingreso medio de 19.367 euros y el hombre, 28.150 euros, siendo la diferencia en este caso de 8.783 euros anuales. Ese sector está, teniendo en cuenta el resto, bien remunerado, pero hay trampa porque sólo emplea a 548 mujeres, mientras que hay 2.816 hombres, cuatro veces más.

La diferencia salarial es palpable en todos los sectores, siendo también muy llamativo, por ejemplo, en el campo de la información y las comunicaciones, donde las mujeres perciben 15.641 euros y los varones 21.365 euros, 5.724 euros más. La agricultura, que tanto peso tiene en la provincia, es un sector también para hombres y en el que la mujer percibe prácticamente la mitad que los hombres: 2.478 euros frente a 4.690.

¿Por qué se produce esta situación? Los expertos consultados por este periódico coinciden en señalar que la mujer, por una parte, es más proclive a pedir reducciones de jornada para el cuidado de hijos u otros familiares y eso motiva, a su vez, que tengan más dificultad para medrar en sus carreras. El techo de cristal es evidente. La Agencia Tributaria expone un dato revelador. En Córdoba había en 2016 un total de 64 mujeres que cobraban al año más de 10 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) -los sueldos más altos- y, en el caso de los hombres, se contabilizan 519, ocho veces más. Los contratos temporales y la precariedad también tienen nombre de mujer.

Sea por lo que fuere, la mujer tuvo serios problemas para incorporarse al mercado laboral y, una vez conseguido, lleva décadas recibiendo un salario menor que los hombres. El debate siempre está candente y hasta la Unión Europea hizo una recomendación a los estados en marzo de 2014 "sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia" que sigue sin cumplirse.

Y no es cuestión de formación. Según los datos publicados en el portal de transparencia de la Universidad de Córdoba, correspondientes al curso 2016-2017, el alumnado de grado de prácticamente todas las áreas es mayoritariamente femenino. Es más, de los 14.680 matriculados en ese periodo académico, el 56,6% fueron mujeres, es decir, 8.322. Únicamente escapa de esa tendencia global la rama de la Ingeniería y Arquitectura, donde la presencia de ellas es mínima. Apenas un 17,% del alumnado matriculado en estas áreas en la UCO es mujer.