"Hay muchas consecuencias de la crisis que todavía están por venir"

Rafael Serrano lleva 22 años vinculado al Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), un organismo dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuya sede está en Córdoba. El organismo cumple precisamente 25 años, por lo que Serrano ha estado prácticamente desde el inicio de esta institución que tiene por objetivo analizar la realidad y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta la sociedad. Serrano ha pasado prácticamente por todos los departamentos de la casa y ha tenido todos los tipos de contrato que se pueden tener hasta que ha decidido dar el paso a la dirección, puesto que ocupa desde hace apenas un mes.

-¿En qué consiste el trabajo del IESA?

-Nosotros lo que estudiamos son los problemas, los retos que se encuentra la sociedad en cada momento. Hay ocasiones que se estudian de una forma más teórica y otras en las que se tratan de resolver de forma más práctica. Hemos estado muy implicados en los problemas de Andalucía, de Córdoba y seguimos teniendo a bien querer participar en el desarrollo de la sociedad y en el territorio donde vivimos. Esta es la historia del IESA.

-Es un elemento fundamental en el avance de la sociedad. Sin embargo, el IESA es un gran desconocido para la mayoría, al contrario de otras instituciones de investigación.

-Nosotros trabajamos bastante en la medida que podemos la presencia social. Es verdad que no siempre es fácil compatibilizar nuestra labor desde el consejo con la presencia en la calle. Esto es un poco más difícil, pero dentro del instituto es un elemento clave, tanto la transferencia a la sociedad como la propia presentación y divulgación de resultados. De hecho, nosotros hacemos un enorme esfuerzo por participar en actos en colaboración con la Universidad u otros agentes. Creemos que es fundamental, porque realmente es la manera de que la sociedad perciba que la inversión y el trabajo que hacemos no es a fondo perdido, sino algo que le repercute.

-¿Qué retos se marca como director del IESA?

-Creo que puedo tener una visión bastante amplia de esta institución y mi objetivo es que se vea la investigación como algo interdisciplinar y la gente debe entender que la realidad es muy compleja y tiene muchas perspectivas. Creo que los temas que son realmente los más importantes de la sociedad son muy interdisciplinares y requieren de un enfoque sociológico y ahí estamos trabajando el instituto. Eso es en lo que queremos aportar de diferencia para el futuro. No se trata de perder nuestra identidad, pero sí ayudar a resolver problemas complejos y hay muchos que tradicionalmente se han colocado en otros análisis. Por ejemplo el dolor, a priori tiene una dimensión biológica, médica, pero también una dimensión social que hay que abordar. La epidural tiene una dimensión sociológica por las percepciones que hay sobre ella y hay quien está de acuerdo o quien no. Pasa también con las vacunas, que excede del ámbito médico y ahora hay un movimiento -que se explica desde la sociología- contrario a esto y tenemos que abordarlo y atajarlo, porque puede crear un problema de salud pública.

-¿Las humanidades siguen siendo la hermana pobre de la investigación?

-Es verdad que desde el punto de vista de la investigación ha sido la hermana pobre, se ha considerado una investigación blanda, pero también creo que esto está desapareciendo precisamente por el esfuerzo que se hace desde las ciencias sociales para demostrar nuestra utilidad social y lo necesario que es incluir este punto de vista en otros temas. Cada vez hay más colaboración en los estudios.

-Cada vez queremos saber las causas o consecuencias de un problema, lo que va a pasar...

-La inquietud por el conocimiento ha estado ahí desde el comienzo de la humanidad. Lo que sí es verdad es que cada vez nos damos más cuenta de que necesitamos no sólo información, sino conocimiento. La información de calidad es algo fundamental para que una sociedad avance, pero convertirla en conocimiento útil, que aporte, es algo muy distinto y ahí es donde entra en juego toda la transferencia que se intenta hacer desde el IESA. Esto es complicado medirlo, porque no hay patentes, spin-off, pero sí informes, background, de políticas sociales... Y todo eso es transferencia. Nosotros analizamos una realidad del sistema sanitario y vemos donde hay un problema y éste se resuelve, ahí hay una transferencia de conocimiento.

-Empezó analizando la política, ¿tan pronto se cansó?

-(Risas). Es cierto, pero siempre estuve enfocado en el Estado del Bienestar y me centré en el sistema sanitario. Ahora estoy inmerso en un estudio sobre el derecho a decidir cómo morimos.

-Este debate surge cada cierto tiempo, ¿es la nuestra una sociedad madura para afrontarlo seriamente?

-Andalucía es pionera en el desarrollo de legislación; la llamada ley de muerte digna fue la primera en todo el territorio nacional. A partir de ahí se ha articulado en otras comunidades. Yo sí pienso que hay madurez suficiente para ese debate y además hay muchos indicadores que lo demuestran. Uno de los indicadores más claro es que en casi todas las encuestas hay una mayoría de españoles, andaluces, que estaría a favor de la regulación de los derechos de salida, especialmente la eutanasia. Esa opinión es bastante estable en el tiempo. Sin embargo, políticamente nunca llega siquiera al Parlamento, acaba siempre perdiéndose en el camino. Es un tema difícil, duro, y estamos pasando por un momento en el que muchas veces hay cuestiones importantes que se dejan a un lado y no son prioridad porque, en tiempos de crisis, todo lo que no sea económico puede esperar.

-Entonces hay una madurez social pero no política...

-Sí lo creo. Además considero que desde el punto de vista ciudadano el saber cómo abordar tu fin de vida es muy importante y quizá la peor opción es que sea aleatorio. Creo que es un tema que hay que abordar y regular. La presencia de la Iglesia puede ser uno de los elementos que está afectando para que no se pueda llevar a cabo porque ahora vemos como algo absolutamente normal que las mujeres y las familias puedan planificar cuando traen hijos al mundo. Esto que no es tan alejado en el tiempo no lo tenemos en el momento de salida. Creo que debemos poder decidir cómo morir y no me refiero sólo a la eutanasia.

-Es experto en sanidad y ha asesorado en varias ocasiones al SAS, ¿cómo ha visto el movimiento de las mareas?

-El modelo sanitario español y andaluz siempre ha sido un referente y ha sido tenido en cuenta por muchos países, como Estados Unidos. Sin embargo con la crisis cambia, ya no es un sistema universal y la gente empieza a ver los recortes. Hay menos financiación y empiezan a ver cómo pierden algunos de los servicios que ofrece el sistema sanitario. Creo que si no se ha deteriorado más probablemente haya sido por una influencia de estas mareas en defensa de algo que es suyo.

-¿Y cómo ha visto la gestión política de este asunto?

-La gestión lógica es escuchar mucho y creo que no se ha hecho, ha habido una actuación muy templada. Creo que se debería haber explicado mejor y asumir lo que no se está haciendo bien, porque a veces se ha engañado con criterios economicistas, como el copago, que no son ciertos.

-En Granada o Huelva ha habido fuertes movimientos en la calle. En Córdoba no ha llegado a madurarse esta contestación social.

-Es cierto que no todas las ciudades tienen la misma facilidad para la movilización social. En el caso de las mareas, en Granada han ido muy vinculadas a la creación del nuevo hospital y la división de especialidades, que fue el desencadenante de la marea, y no los motivos estructurales, que han ido poquito a poco. Aquí no se han perdido tantas cosas como en otros sitios y creo que eso ha tranquilizado algo a la sociedad, aunque se van perdiendo prestaciones. Hay cuestiones que no se ven el corto plazo. Cuando tú presionas mucho a tus profesionales, que es una de las cosas que está pasando ahora, esto no es algo que vaya a convertirse en un problema inmediatamente, sino a medio plazo. Estas cuestiones son las que probablemente todavía no se están viendo. En lugares donde no ha habido un desencadenante claro es más difícil que surjan las movilizaciones. Pero ante esta situación de recortes paulatinos, eso se diluye un poco. No es que no haya causas en los demás sitios, sino que no hay un desencadenante.

-¿Cree que aún no hemos sufrido todas las consecuencias de los recortes durante la crisis?

-Hay muchas consecuencias de los recortes que se van a vivir a futuro, no sólo en el ámbito de la salud. Si desde el año 2008 o 2010 ha habido recortes constantes, no ha habido renovaciones de plantilla, nos encontramos ahora con unos organismos públicos absolutamente debilitados en su masa laboral, que supone una pérdida de potencial. Esto no lo vamos a notar en el 2010, pero cuando lleguemos a 2020 resultará que tenemos la mitad de la plantilla. Para recuperar eso se necesitan años. No va a haber un ejercicio en el que de pronto haya un concurso público que incremente el 400% las plantillas. Muchas cuestiones hay que abordarlas no sólo por lo que pasa en el momento, sino a futuro. ¿Estamos cuidando de nuestras instituciones fundamentales? En sanidad, por ejemplo, no se puede atender a más y mejor con la mitad. Durante cierto tiempo van saliendo las cosas a costa del esfuerzo de las personas, pero la gente tiene un límite. Estos son los problemas a los que nos vamos a enfrentar así que, o somos muy conscientes de que eso es un problema al que hay que ponerle una solución, o los elementos fundamentales se van a debilitar de tal manera que vamos a tardar años en levantarlos.

-La ciencia también sufre recortes, ¿no?

-Por supuesto. Y lo vemos claramente en el IESA. Nosotros en el año 2010 estábamos alrededor de 80 personas contratadas. A día de hoy somos 35. Pero es que la previsión a cuatro años vista, sólo con las jubilaciones, es perder otras cinco personas. Esto es independiente de que nos vaya bien o mal, es la realidad.

-¿Cómo han influido las tecnologías y las redes sociales en la manera de abordar la realidad?

-Evidentemente la tecnología, las redes sociales, están cambiando radicalmente la forma en que pensamos, en que vemos la sociedad. Antes la veíamos a través de los periódicos, de la televisión y hoy también a través de una mirada de Facebook o Twitter. Para saberlo correctamente hay que estudiarlo muy bien y todavía son fenómenos nuevos, se está empezando a estudiar ahora para comprender el impacto social de estas tecnologías. Si uno ve en su propia vida cómo ha cambiado, el impacto es lógico. Siempre se habla de las redes sociales en las partes más negativas, pero tiene muchas positivas. La facilitación de la información, el acceso a los servicios públicos, la comunicación, la participación... Estoy convencido de que no se hubiera dado el fenómeno Podemos o el 15M de no existir las redes sociales. Quizá el mayor problema al que nos enfrentamos es a discernir lo bueno de lo malo, lo que tiene fundamento de lo que no, lo real del engaño. Y ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de las instituciones.