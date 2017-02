El movimiento por la sanidad abre ahora la puerta a los partidos políticos y sindicatos

De momento tendrá que esperar la constitución en Córdoba de esa gran plataforma ciudadana que a semejanza de las de otras provincias andaluzas proteste contra los recortes y el deterioro de la sanidad pública. Ayer, la asamblea organizada a tal efecto en el Centro Social Rey Heredia terminó como empezó, con dos posturas enfrentadas, la que está a favor de que la Marea Blanca cordobesa no incluya a partidos políticos y sindicatos y aquella otra -la más numerosa en apoyos- que cree necesario que lo estén porque cuantas más fuerzas unidas mejor. Se habló incluso durante la asamblea de hacer una votación para ver qué decisión tomar, pero finalmente se desechó. Algo sí se avanzó. Se decidió crear una comisión que será la que a partir de este momento trabajará en la organización de nuevos encuentros en los que sumar fuerzas, "una comisión incluyente y no excluyente", según sentenciaron fuentes de la asamblea celebrada ayer.

La asamblea de ayer llegó después de que el deterioro de la sanidad pública cordobesa movilizara la pasada semana a sindicatos, asociaciones de consumidores y de vecinos, partidos políticos y plataformas ciudadanas con el objetivo de consensuar esa serie de medidas enfocadas a la defensa de profesionales y usuarios. Tras más de dos horas reunidos, las discrepancias entre colectivos hicieron que no se llegara a cuajar el germen de ese gran movimiento social que reivindique una sanidad de calidad en la provincia de Córdoba. El aviso de que ayer habría otra asamblea en el Centro Social Rey Heredia estuvo presente durante toda esa reunión, de forma que asistentes afines a Podemos animaron a los colectivos a unirse a ella. Pero no todos estaban invitados; ya que estas personas vinculadas a dicho partido político trazaron como línea roja que no acudan a ella sindicatos ni -paradójicamente- partidos políticos. Esto minó la posibilidad de establecer un único movimiento social, una única voz, que reivindique los derechos de los cordobeses en el ámbito de la sanidad frente a los recortes de la Junta. Ayer se volvieron a abrir las puertas a la no exclusión de colectivos para hacer realidad la plataforma.