El movimiento ciudadano defiende las parcelas en Medina Azahara

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se refirió ayer al informe realizado por Icomos que da el visto bueno a la candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial, así como a la referencia que se hace sobre la problemática de las parcelaciones. El CMC mostró su "satisfacción" por el documento pero lamentó la "campaña malintencionada e interesada de quien achaca que las actuales parcelaciones del entorno de Medina Azahara son un peligro para la declaración, o para el futuro de este bien patrimonial". Según la versión del movimiento ciudadano, el informe de Icomos "sólo ve ese peligro en el posible crecimiento de dicho proceso parcelatorio" y no en las edificaciones que ya están. "Es curioso que callen que el gran peligro que sufrió Medina Azahara es su uso como cantera durante décadas y el que sigue padeciendo es la falta de inversión pública en su recuperación", apuntó el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia en un escrito. Según su punto de vista, a Icomos "no le gusta que existan esas parcelaciones pero no encuentra ningún problema a que permanezcan, ya que no se encuentran dentro de la ciudad califal -lo que hubiera sido inaceptable- sino en la denominada "zona de amortiguación". De Gracia defiende además que la edificación más cercana está "a más de 300 metros y la mayoría a una distancia de más de un kilómetro". El presidente del CMC sólo ve como "única afección" que aprecia al bien a proteger la visual, "desde la carretera de Palma del Río y no desde la propia ciudad califal", pero esa afección, añadió, "es igual a la que producen otras construcciones industriales y de servicios, legales, o insignificante comparada con la que genera las naves de Colecor, por ejemplo". El informe, insiste el representante del movimiento ciudadano, "confirma que esas casas no dañan ningún elemento con valor patrimonial o a proteger". Para el CMC, el informe "permite que puedan mantenerse las construcciones y en ningún caso ampliarse", algo que "comparte plenamente" el colectivo y, en todo caso, "buscar sistemas de mitigar su presencia, lo que también es una petición histórica vecinal". De Gracia recordó que las propuestas de crear una barrera de arbolado ya fue hecha por el propio vecindario que habita las parcelas y que, ante su iniciativa a plantar arboleda se han encontrado "siempre con la oposición de las administraciones que le han llegado a multar por ello".

El colectivo solicitó que "se siga trabajando desde la unidad en pro de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de Medina Azahara y que se eviten polémicas que el propio informe Icomos no genera y que para nada contribuyen al objetivo común". Además, añadió que el Consejo del Movimiento Ciudadano "va a seguir solicitando que se permita el acceso a servicios básicos a las viviendas de la zona, mientras se asegura su no crecimiento".