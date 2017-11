"Uno de los motivos que me llevó a militar fue la regeneración del PP"

-¿cómo empezó su militancia política?

-Empezó directamente en el PP; me afilié a Nuevas Generaciones (NNGG) en la víspera de las elecciones del 20 de diciembre. Siempre he compartido mis ideas políticas con el partido y he sido bastante activa. A través de un compañero que me insistió bastante, decidí acercarme a la organización. Me sentí realizada porque a los jóvenes se nos escuchaba mucho.

-¿Cuáles son las líneas que se marca a partir de ahora?

-Empezamos con una ilusión muy grande de que la capital y la provincia se unan a nivel de organización. Somos representantes de NNGG de toda la provincia y queremos que todo el mundo se encuentre representado. Y somos una organización política que cree que es muy importante la formación. También reivindicar políticas de empleo juvenil, que se adecúen a las necesidades de los jóvenes, que la universidad pública sea de calidad y en general la educación, y reivindicar lo que los jóvenes de nuestra provincia nos pidan.

-¿Cómo está la representación de NNGG en los municipios?

-Bastante activa, comprometida con la organización y nos respaldamos mutuamente la capital con los pueblos. Pero queremos que siga creciendo, que no se quede estático, que aumente ese hermanamiento. A fin y al cabo, somos provincia y lo queremos recalcar.

-¿Cómo se hará eso?

-Para conocer las peculiaridades de cada uno nos queda recorrer muchísimos kilómetros e ir pueblo a pueblo conociendo las necesidades de los jóvenes, sus problemas… Y a partir de ahí ir desarrollándonos.

-¿Qué tal va la relación de NNGG con el partido?

-Estamos contentos. Tenemos un partido donde se nos tiene muy en cuenta y se nos pregunta muchísimo. Además, parte del proyecto hablaba de la incorporación de los jóvenes en niveles de cargo y en los sitios donde se tomen decisiones. Yo misma, como presidenta, paso a formar parte del Comité de Dirección y así se nos da un sitio en el que podamos tener voz.

-¿Cómo ve el panorama político de Córdoba?

-Veo que mi provincia está paralizada, veo cómo el paro crece, la industrialización baja, los proyectos están parados… La política municipal la veo un poco parada, muchos proyectos a medias y otros que nunca llegaron a empezar.

-¿Considera que en algunos proyectos el PP sí podría respaldar a PSOE e IU?

-Cuando el partido da el voto a favor de un proyecto, es porque favorece a la ciudadanía. No es cuestión de rivalidades, de como yo soy el PP todo lo que haga el PSOE o IU está mal. Para nada. El PP tiene como prioridad siempre mirar por los ciudadanos de Córdoba, por lo que cuando vota a favor de determinados proyectos es para que crezcamos.

-¿Ve al PP capaz de recuperar los votos perdidos y volver a gobernar en Córdoba?

-Soy optimista. Ganamos las elecciones anteriores, pero no pudimos gobernar. La labor que están haciendo los portavoces, diputados… traerá sus frutos. No veo imposible ganar las elecciones en 2019.

-¿A qué atribuye la bajada de votos en 2015?

-Afrontábamos una situación difícil, estamos sufriendo una crisis económica bastante fuerte y entendemos que la ciudadanía no estaba mosqueada con la política del PP, sino con toda la política. Quizá eso fue lo que nos llevó a tener esa pequeña bajada.

-En el PP se escuchan, muchas veces, los mismos nombres desde hace años y la relación con la corrupción es casi inevitable. ¿Tienen los jóvenes la intención de que eso cambie?

-Uno de los motivos que me llevó a la militancia es que todos buscamos una regeneración, queremos limpiar el nombre del partido porque sabemos que el PP no es un partido corrupto generalizado. He tenido la oportunidad de conocer a políticos muy honrados en mi provincia, y fuera. Nadie tiene ambición de llegar a un puesto político, vamos al día a día y queremos que NNGG funcione bien durante los cuatro años que quedan por delante, pero sí buscamos una regeneración.