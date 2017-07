Los médicos respaldan la reducción horaria en las guarderías por el calor

Los Colegios Oficiales de Médicos de Córdoba y Sevilla mostraron ayer su apoyo la petición de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) de reducir la jornada de 17:00 a 15:00 en los días de más calor. Así lo expresaron ayer representantes de ambos órganos colegiales, Bernabé Galán, en el caso del Colegio de Córdoba, y Alfonso Carmona, en Sevilla. Ambos coinciden que los niños de hasta cinco años -incluyen, por tanto, los escolares de hasta tres años- forman parte de los grupos de riesgo y requieren medidas especiales que eviten su exposición a temperaturas superiores a 40 grados.

La petición de CEI-A, que encontró la negativa de la Consejería de Educación, persigue que la reducción se lleve a cabo entre los meses de junio y julio del próximo curso. De conseguir este objetivo, las escuelas infantiles seguirían los pasos del resto de etapas educativas, que, al final de este último curso, vieron cómo la Junta los autorizaba a permitir la salida de los alumnos antes del mediodía. No obstante, esta medida se produjo la última semana del curso lectivo y, ante esta situación, la Consejería de Educación anunció que iba a poner en marcha un plan para mejorar las dependencias educativas que presentaban mayores problemas de climatización; en el caso de la provincia de Córdoba, la Junta informó de que serán ocho los centros en los que se van a llevar a cabo estas obras durante el verano.

Los propios responsables de los colegios de médicos aseguran que no entienden por qué la Junta no toma la misma iniciativa con las escuelas infantiles, centros que además son los únicos que funcionan en el mes de julio, que es cuando se concentran el mayor número de alertas por calor. El argumentario de los colegios médicos parte precisamente de que tanto Córdoba como Sevilla son las dos provincias andaluzas -y españolas- que sufren un mayor número de olas de calor a lo largo del año, con temperaturas por encima de los 40 grados en numerosos días desde finales de junio y durante julio y sensación térmica incluso superior a ese registro. Apoyan también esa reducción de jornada que persigue la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, sobre todo en los días en los que Meteorología prevea temperaturas por encima de los 40 grados y, por tanto, en situación de alerta. No en vano, más de la mitad de los días de julio tienen algún tipo de alerta en estas dos provincias.

Los colegios de médicos advierten también de los riesgos para la salud que puede conllevar la exposición de los niños de esta franja de edad a altas temperaturas, una constante en ciudades de interior en Andalucía en el mes de julio y abundan en que no entienden cómo la Junta autorizó a mediados de junio la reducción de jornada -hasta las 12:00- para todas las etapas educativas a excepción de la que comprende las edades de hasta tres años, cuando estos alumnos son los que se encuentran dentro de la población de riesgo. Indican también que un niño expuesto a más de 40 grados y, al pasar de los 25-27 grados del interior del aula al exterior, puede sufrir consecuencias de estas características: náuseas, dolores de cabeza intensos, cansancio, fatiga, sed, calambres en piernas y vientre, subida de temperatura (fiebre).