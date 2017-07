La maternidad se alarga a los 32

Las cordobesas son, junto a las sevillanas, las andaluzas que más tarde se deciden a ser madres. En este caso, la edad media para dar a luz entre las mujeres de la provincia se acercó el año pasado a los 32 años, según publicó ayer el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía. Se trata de un dato que ha ido a la baja desde que se conoce la serie histórica, que empieza en 1975 con una media de alumbramiento en 29,55 años. En Andalucía, la última media de edad en este sentido cae hasta los 31,48 años.

Lejos quedan atrás esos tiempos en los que las mujeres tenían hijos poco después de cumplir los 18 años. La incorporación de éstas al mundo laboral y su integración en carreras universitarias propició una rotura de este índice que fue alargándose cada vez más y haciendo que la edad de maternidad se incrementara año tras año. La responsabilidad de tener un hijo unido en muchas ocasiones a la imposibilidad de hacerlo en un mundo frenético propician esta edad algo más adulta. Claro está que los riesgos se incrementan de manera considerable a medida que la mujer es mayor. Sin embargo, existen muchas mujeres que deciden ser madres cerca ya de los 40 años.

Esta estadística de edad media de la maternidad no viene sola. Los indicadores demográficos dan clara cuenta de cómo evoluciona una sociedad. De esta forma, al tiempo que se ha incrementado la edad media para tener un bebé también lo ha hecho la relacionada con contraer matrimonio. En este caso, de todas las parejas que durante el año pasado se casaron en Córdoba la media extraída en el caso de las mujeres fue de 31,76 años, una edad muy parecida a la media de maternidad; en el caso de los hombres, la cifra escaló hasta los 33,48. Existen provincias, como Huelva, donde los hombres se casan, de media, con casi 35 años. Lo que ahora parece normal antes era algo poco visto.

Existe también otra estadística muy relacionada con las dos anteriores, el porcentaje de nacidos de madre no casada. Este informe incluye tanto a aquellas mujeres que teniendo pareja han tenido un hijo sin haber contraído matrimonio antes y a madres solteras. Córdoba está muy por debajo de la media andaluza. En este caso, del total de niños que nacieron en la provincia a lo largo de 2016, un 37,25% eran de madres no casadas, mientras que en Andalucía el porcentaje general fue de un 45,06%. Hay provincias, como Cádiz, donde los bebés de mujeres no casadas aportan una cifra superior a la de las que sí lo están, en este caso un 51,06%.

En general, la tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) se situó el año pasado en un 8,72%. Se trata de un dato que, a diferencia del resto, sí ha sufrido altibajos a lo largo de los últimos años, sobre todo con la crisis. Por ejemplo, mientras la edad media de maternidad siempre ha ido a la baja, la tasa bruta de natalidad creció entre 2013 y 2014. A día de hoy, esa tasa es un 50% inferior a la que había hace 40 años.