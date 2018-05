"El plan de marketing no tendrá sentido sin la implicación de instituciones y entidades"

La llegada de Sonia Martín al aeropuerto de Córdoba ha sido clave para desbloquear algunos de los asuntos pendientes como el soterramiento de la línea eléctrica o la instalación del sistema AFIS, que deja a la pista preparada para acoger vuelos comerciales. La directora asegura que AENA ya tiene un borrador del plan de marketing que se presentará en el próximo comité aeroportuario y defiende la implicación de todos para sacar el máximo rendimiento a esta infraestructura.

-¿Qué balance hace desde su llegada hace un año y medio al aeropuerto de Córdoba?

-La verdad es que ha sido un periodo muy enriquecedor, ya no sólo en lo profesional, sino también en lo personal. Ha sido un año y medio de intenso trabajo y de mucho aprendizaje, en el que he contado con el apoyo de un personal muy involucrado en el día a día del aeropuerto y con muchas ganas de que despunte. Precisamente, esto último ha sido esencial para lograr los tres grandes objetivos que teníamos por delante cuando llegué. El primero de ellos era la verificación del aeropuerto, un proceso que comenzó con el anterior director, Joaquín Sánchez, y que ha requerido más de dos años de trabajo. La verificación, que la obtuvimos a finales de 2016, avala la aptitud de la infraestructura y su personal para gestionar operaciones de transporte aéreo de acuerdo con los estándares técnicos internacionales. El segundo era la finalización del soterramiento de la línea eléctrica que había en el entorno del aeropuerto y que suponía un obstáculo para la operativa de los aviones. En diciembre del año pasado, Endesa finalizó los trabajos, tras una inversión por parte de AENA de 6,28 millones de euros. Gracias a ello, pudimos desplazar el umbral de la cabecera 21 de la pista hasta su ubicación definitiva y ponerla en servicio en toda su longitud y sin restricciones operativas. Por último, el pasado 26 de abril empezaba a funcionar el servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), un hito con el que el aeropuerto quedaba habilitado para acoger vuelos comerciales de pasajeros.

-Es cierto que se han cumplido con esos objetivos que eran fundamentales. Y ahora, ¿qué?

-Ahora disponemos de un aeropuerto con unas prestaciones óptimas para cualquier usuario que quiera implantarse en él, ya sea de aviación general o comercial. Creo que es muy importante que hayamos sentado las bases para disponer de lo que necesitaríamos en caso de que alguna aerolínea comercial quisiera operar en el aeropuerto. Por otro lado, me gustaría subrayar la labor que realizamos en materia de aviación general, formación de pilotos o vuelos sanitarios. Precisamente, dentro de ese ámbito, y teniendo en cuenta, además de nuestras instalaciones, la climatología y orografía de la zona, el aeropuerto sería una muy buena base para la implantación de escuelas de vuelo, empresas de deportes aéreos o firmas de mantenimiento de aeronaves. Todas estas actividades ya se realizan aquí, pero considero que podrían tener un mayor desarrollo.

-¿Tiene ya AENA el plan de márketing? ¿Cuándo se va a presentar?

-AENA ya dispone de un primer esbozo de ese plan de marketing que, al igual que ha ocurrido con el resto de los aeropuertos, se presentará en el seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Andalucía. Este órgano depende del Ministerio de Fomento y, por tanto, corresponde al Ministerio fijar la fecha y el orden del día de la próxima reunión. Ya en 2014 se presentó un primer documento, en el que hacíamos una radiografía de la actividad del aeropuerto, su área de influencia, las líneas de desarrollo que podrían explotarse y los ejes de trabajo que AENA, dentro de sus competencias, podría poner en marcha para contribuir a que dichas líneas de desarrollo llegaran a buen puerto. Debido a los cambios que han experimentado las instalaciones del aeropuerto desde entonces, se ha hecho una revisión del mismo, con el objeto de incorporar las implicaciones que dichos cambios conllevarían a nivel operativo. Me gustaría subrayar que el plan de marketing no tendrá sentido sin la participación del resto de las instituciones y entidades locales involucradas en la promoción turística y de negocios del destino Córdoba, ya que AENA sólo tiene competencias en lo que a la gestión aeroportuaria se refiere. Justo por ese motivo se presentará en el marco del comité de coordinación, porque en este órgano están representadas todas las administraciones, los sindicatos, las cámaras de comercio… Lo que AENA presenta es un documento básico, un punto de partida, que deberá ir enriqueciéndose con las aportaciones de todos. Y así ha ocurrido en todos y cada uno de los aeropuertos en los que ya se ha dado este paso.

-¿Qué posibilidades reales tiene Córdoba de acoger vuelos comerciales? ¿Qué rutas serían viables?

-La captación de rutas aéreas no depende en exclusiva del aeropuerto. Una compañía sólo implantará una conexión si, lógicamente, le resulta rentable. Atendiendo a esto, además de los servicios y la capacidad operativa del aeropuerto, influirá la demanda que sea capaz de generar el destino, el interés que despierte para que los aviones salgan y lleguen con un índice de ocupación elevado. El aeropuerto es un eslabón más dentro de la cadena que conforman los distintos agentes encargados de la promoción turística y de negocios del destino Córdoba.

-¿ Y qué puede hacer AENA entonces para captar más tráfico?

-Pues, además de la verificación, la mejora continua de nuestras instalaciones o la implantación del AFIS, el 1 de marzo entró en vigor una rebaja del 2,2% en las tarifas aeroportuarias (ya estaban entre las más competitivas de Europa); también disponemos de una serie de bonificaciones tarifarias para las aerolíneas que implanten nuevas rutas y que son especialmente beneficiosas para los aeropuertos más pequeños; asistimos a ferias sectoriales de primer nivel para proyectar nuestros aeropuertos; preparamos casos de negocio para las compañías con destinos que podrían tener un importante recorrido comercial; ofrecemos actos promocionales para las nuevas rutas… En cuanto a rutas que podrían ser viables, con la pista ampliada, la verificación y el AFIS el aeropuerto gana atractivo y reúne todas las condiciones para atender, en el momento en que nos lo soliciten, la operativa de cualquier ruta con vuelos comerciales. Creemos que hay destinos que podrían tener recorrido, como Barcelona o Palma de Mallorca, o incluso vuelos chárter con Canarias, Londres o París. Pero insisto en que conseguirlo no depende sólo del aeropuerto. Por otra parte, tampoco hay que perder de vista que la decisión última de implantar una ruta es de las compañías aéreas, en función de su estrategia de negocio.

-¿Es necesaria la implicación del sector privado en el desarrollo del aeropuerto?

-Sin duda. Del sector privado y de todas las instituciones encargadas de la promoción turística y de negocios del destino Córdoba. Ya lo comentaba antes; el aeropuerto es sólo un eslabón de la cadena y hay experiencias de colaboración realmente exitosas en aeropuertos muy cercanos al nuestro. Se trata de aprovechar sinergias, aunando esfuerzos y sacando el máximo rendimiento a las competencias que cada una de las partes implicadas tiene. Son necesarios muchos contactos y reuniones con una aerolínea hasta que ésta se decide a implantar una ruta y el esfuerzo de todos puede ser la mejor herramienta para conseguirlo.

-¿Es negativo tener cerca aeropuertos con una gran oferta de destinos como Sevilla o Málaga?

-Yo no lo considero así. Nuestro objetivo no es competir con el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol o el de Sevilla, sino atender la demanda que genera nuestra área de influencia. Esa área de influencia es distinta para cada aeropuerto, como lo son los destinos en los que se ubican. Esa realidad, precisamente, hace complementarios a unos aeropuertos y otros.

-¿Qué le parece la idea lanzada en su momento por el Ayuntamiento de convertir el aeropuerto en una pista centrada en el transporte de mercancías?

-AENA está abierta a cualquier iniciativa que suponga un incremento y diversificación de la actividad del Aeropuerto de Córdoba, pero, lógicamente, el potencial de desarrollo vendrá marcado por la demanda que se genere e, incluso, por el tipo de mercancías del que se trate, ya que no todas requieren las mismas instalaciones ni los mismos procedimientos.

--¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del aeropuerto?

-Yo no hablaría de fortalezas y debilidades, sino, más bien, de la capacidad del aeropuerto para dar respuesta a la demanda de servicios que tiene en su área de influencia. Creo que esa parte la estamos cubriendo de forma bastante satisfactoria. Es un aeropuerto pequeño, donde es muy fácil moverse, con procesos aeroportuarios ágiles, con capacidades operativas que le otorgan un amplio margen de crecimiento y que atiende con calidad a sus usuarios. Entiendo que se eche en falta la actividad de vuelos regulares; y nosotros somos los primeros interesados en que prospere, pero también hay que valorar la labor que actualmente desarrolla el aeropuerto desde el punto de vista de la aviación general, la formación de pilotos o los vuelos sanitarios. Este aeropuerto atendió el año pasado una media de 20 vuelos diarios y considero que es una cifra muy significativa.

-¿Se van a ampliar los horarios?

-El Aeropuerto de Córdoba ya implantó en agosto de 2017 un nuevo horario operativo. Esto le ha permitido incrementar la disponibilidad de sus instalaciones y combinar las funciones de aeródromo de uso público con las de uso restringido. Desde entonces, el aeropuerto abre de 09:00 a 20:00 durante la temporada de verano -abarca desde finales de marzo a finales de octubre-, mientras que en invierno lo hace de 09:00 a 17:30. El nuevo horario, para cuya definición se tuvieron en cuenta las necesidades planteadas por los propios usuarios del aeropuerto, supone una ampliación del que hasta entonces había estado vigente, que contemplaba la apertura a las 09:00 y el cierre a las 15:00. Dentro del nuevo horario hay franjas dedicadas al uso público -para todo tipo de vuelos- y otras para uso restringido -aviación no comercial y deportiva-. No obstante, en caso de que surgiese la necesidad, también es factible activar franjas horarias de uso público en los periodos preestablecidos para el uso restringido. Dicho todo esto, si hubiese una demanda por parte de compañías aéreas comerciales que lo justificase, no tendríamos reparo en incrementar medios y disponibilidad horaria.

-El último DORA hasta 2021 deja a Córdoba con una mínima capacidad de crecimiento, ¿se podrían revisar esas previsiones para los próximos años?

-El DORA no es un plan de negocio, ni un plan estratégico. Es un documento de regulación aeroportuaria, en el que se abordan diferentes aspectos que van desde el establecimiento de nuestras tarifas, hasta los requisitos de calidad que habrán de cumplir los aeropuertos y las inversiones que serán necesarias para garantizarlos. En este sentido, las inversiones que se recogen son sólo aquellas que se consideran reguladas, es decir, actuaciones destinadas a la operativa aeronáutica pura y dura y a la adaptación a una serie de normativas nuevas. Las actuaciones que pudieran darse en el ámbito comercial no están recogidas. Dicho esto, sinceramente creo que disponemos de unas instalaciones y prestaciones óptimas para atender la actividad que tiene el aeropuerto. Lógicamente, si registrásemos un importante crecimiento de la misma o se incorporasen nuevas líneas de negocio que así lo requirieran, haríamos las inversiones o mejoras necesarias.