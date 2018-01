El maridaje perfecto entre el vino y la literatura

Las letras y el vino siempre han formado un maridaje perfecto. La tradición literaria ha estado tradicionalmente ligada de alguna manera a la enología, que en muchas ocasiones ha servido de excusa para contar historias y otras las ha protagonizado directamente. Esa simbiosis tan apreciable la supo captar Ana Rivas cuando en 2015 abrió La República de las Letras, una librería nada convencional si uno la compara con el resto de establecimientos de este tipo.

Aunque la propia Ana Rivas asegura que no buscó "abrir un negocio poco convencional", lo cierto es que La República de las Letras tiene un sello propio y un carácter que el cliente asiduo sabe apreciar. Este establecimiento no es una librería al uso, pues en él se pueden degustar una serie de seleccionados vinos de España y otras partes del mundo, pero tampoco es un bar. En realidad, como cuenta su precursora, Ana Rivas, la idea de mezclar las letras con cierta parte del mundo de la hostelería es algo bastante asiduo, que quizás en España no ha sido tradición, pero que cada vez puede observarse con más frecuencia. "Siempre tuve ganas de montar mi propia librería y quería hacer algo que a mí me gustara", confiesa Ana, que había vivido "buenas experiencias en viajes fuera de España, donde son más comunes las librerías en las que se puede tomar un buen vino, un café o un té; es algo que siempre me ha gustado cuando viajo fuera de España y que me hacía sentir muy a gusto".

Con esa idea principal en mente, hace ya casi tres años que La República de las Letras inició su andadura en pleno centro de Córdoba, en la Plaza Chirinos, donde cada vez atiende a una clientela más diversa y que fideliza con este lugar. Pero entre todas las opciones que se presentaban para abrir una librería con personalidad propia, ¿por qué la idea de ligarla con el mundo del vino? "Mi marido está mucho más metido en el mundo del vino y fue una oportunidad también de organizar una serie de actividades aquí, como catas, que no se limiten sólo al mundo de la literatura", apunta Ana.

Y de eso puede dar fe cualquiera que visite La República de las Letras, pues su oferta de caldos es variada y bastante bien seleccionada. "Desde el principio estamos asesorados por un enólogo. Esto no es un bar, entonces los vinos que tenemos o están relacionados con el mundo del libro de alguna manera o hacen alusión a él", comenta Ana, pues "son los que cuadran mejor con nuestros clientes y son además complicados de encontrar en grandes superficies".

La unión de esos dos mundos apasionantes que son la literatura y el vino ha cuajado en Córdoba, teniendo en cuenta que como cuenta Ana Rivas, la tendencia de su negocio es al alza, en un sector tan complicado como el de las librerías. "Siempre soy agradecida, porque el mundo del libro no es un mundo boyante y menos si eres una librería independiente", aunque ella puede felicitarse de que su negocio va "caminando, manteniendo clientela y creciendo de manera pausada pero progresiva, hasta hacernos nuestro espacio".

Ese éxito de una idea de negocio como la que presenta La República de las Letras se basa también en la buena selección de los títulos que pueden adquirirse en esta librería, algo que Ana Rivas confiesa que cuidan especialmente, pero también en la cercanía, el asesoramiento y la sintonía que los clientes reciben, algo que genera un clima de confianza entre lector y vendedora. Una experiencia que los aficionados al vino disfrutan de manera completa, en un maridaje que casa a la perfección.