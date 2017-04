El mal etiquetado es la infracción más habitual en el comercio

Cómo se identifican los precios, sobre todo en los periodos de rebajas, se ha convertido en la principal tarea de los inspectores de Comercio de la Junta de Andalucía, que se han encontrado en detalles como ése una de las principales infracciones que cometen los establecimientos cordobeses. Así lo reconoce la propia Administración autonómica a la hora de analizar los datos de lo que ha sido su balance del control realizado en el último año en este tipo de negocios.

La Delegación territorial de Córdoba que gestiona Manuel Carmona ha señalado a el Día que "las infracciones más frecuentemente detectadas en el plan de inspección 2016 calificadas como leves se han cometido principalmente por no exponer el establecimiento la información correcta con respecto al horario de apertura y cierre; por no exhibir el precio rebajado junto al precio habitual y sin superponerlo; por no indicar la fecha de inicio y final de la venta en rebajas, o por no tener debidamente separados e identificados los productos rebajados o en liquidación, cuando la oferta no afecta a la totalidad de los productos".

El personal de la Junta continúa elaborando un censo de bazares multiproducto

En cuanto a los denominados como graves, los establecimientos cometen con más frecuencia errores relativos "a la no exposición de productos con su precio ordinario al menos con un mes de antelación al inicio de la venta en rebajas, o abrir en domingos o festivos no recogidos en el calendario aprobado de apertura en esas fechas", según reconocen desde la Junta. Esas son las principales conclusiones después de desarrollar trabajos de vigilancia en negocios tanto en la capital como en los municipios de más de 20.000 habitantes, a los que se une excepcionalmente Pozoblanco "por su importante actividad comercial" y ser cabecera de comarca en Los Pedroches. O, lo que es lo mismo, el ámbito de actuación de los inspectores llega a 12.000 de los aproximadamente 15.000 establecimientos comerciales que se reparten por todo el territorio de la provincia.

En cuanto a los datos de la última campaña realizada, la de las rebajas de invierno, se han desarrollado 39 actuaciones previas iniciadas. De entre ellas, destacan una enviada a la Dirección General de Consumo, tres a la Dirección General de Comercio por falta grave y en dos de ellas se ha abierto un expediente sancionador por falta leve. Igualmente, el personal de la Junta continúa elaborando un censo de bazares multiproducto, "en los cuales se ha identificado a sus titulares y se ha procedido a la medición del establecimiento". Actualmente cuenta con un total de 190 entradas, precisaron.

Como ya avanzó este periódico, el Plan Anual de Inspección Comercial en el año 2016, llevado a cabo por la Delegación de Comercio de la Junta, ha tenido como resultado el levantamiento de 432 actas informativas, de inspección y de toma de precios. La Administración autonómica precisó que se han abierto 348 expedientes de actuaciones previas que tienen su origen, en su mayoría, en las distintas campañas organizadas por la Dirección General de Comercio. El 52% se corresponden con la Campaña sobre Horarios Comerciales e Inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales, mientras que el 24% con la de establecimientos que realicen Saldos y Liquidaciones y el 15% se corresponden a la de Rebajas.

En global se iniciaron 22 expedientes sancionadores por falta leve y se dictaron 29 resoluciones sancionadoras en la Delegación Territorial de Córdoba, con un montante 12.675 euros en multas. Además, se anotaron 11 expedientes de actuaciones previas que se enviaron a la Dirección General de Comercio por ser la competente para sancionar las infracciones de carácter grave.