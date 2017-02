La lista de asuntos pendientes

C style="text-transform:uppercase">ÓRDOBA es experta en mantener siempre los mismos debates. La frase no es mía, sino del exconcejal Rafael Blanco que habla así en una entrevista concedida a este periódico y que se puede leer algo más adelante. Sin ánimo de hacer spoiler, lo que dice Blanco es una verdad como un templo y ninguna novedad, pues fue el gran Luis Pérez-Bustamante quien en estas mismas páginas bautizó este hecho como "la parálisis desde el análisis". Porque debatir en esta ciudad se debate mucho, pero tomar decisiones se hace más bien poco. En esta misma semana hemos tenido varios ejemplos de proyectos que han estado de actualidad pero que se arrastran desde hace años, que se dice pronto.

La conversión en autovía de la N-432, la falta de un centro de congresos para Córdoba o el desbloqueo de Rabanales 21. Este último asunto ha propiciado incluso algo poco habitual en Capitulares, que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, salga a dar explicaciones y a argumentar lo que está haciendo el Ayuntamiento en este asunto de vital importancia para la economía cordobesa. Y aquí he de hacer un inciso. Ambrosio siempre dice que no le gusta la política mediática, pero entre eso y limitar las preguntas de los periodistas como se ha planteado esta semana va un trecho. Que la regidora sigue pensando como delegada de la Junta se ve también en sus convocatorias: la constitución del consejo escolar municipal o el descubrimiento de la placa o el homenaje de turno. La foto y poco más. Quizá no le guste ser mediática, pero es que los medios son el principal nexo entre el poder y los ciudadanos y el mecanismo para dar cuenta de lo que hacen -o no- los dirigentes. Ya saben, sin periodismo no hay democracia.

El sector empresarial y sindical se ha unido para clamar una solución a los congresos

Pero en fin, que esto venía porque la alcaldesa compareció para dar explicaciones sobre Rabanales 21 y su uso comercial, un proyecto del que depende el parque científico, asfixiado por las deudas. Ambrosio dijo que desde el minuto uno ha habido compromiso con este proyecto, aunque lo cierto es que ha habido disparidad de criterio con su socio de gobierno, IU, que se negaba a la implantación de esta gran superficie y que llegó incluso a proponer la municipalización del parque y gestionarlo desde lo público, según llegó a decir el primer teniente de alcalde, Pedro García, en octubre de 2015. El desbloqueo al proyecto llegó prácticamente un año después y ahora ha sufrido un nuevo escollo. Mientras tanto, la inversión sigue pendiente y al promotor, con lógica, se le acaba la paciencia. El centro comercial, además, es la última oportunidad para salvar al parque científico.

Rabanales 21 ha sido uno de los temas de la semana, pero no el único. Otra vez los sindicatos y los empresarios se han unido para reclamar a la Junta de Andalucía que reinicie de una vez las obras, paralizadas desde hace ya casi dos años. "Estas cosas sólo pasan en Córdoba", dice a menudo el presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos, Vicente Serrano, con razón. También la regidora habló esta semana del asunto y no le quedó más remedio que tirarle de las orejas de la Junta, en un gesto que también le honra. El Ayuntamiento, no obstante, tiene un marrón por delante también en esto de los congresos con los problemas con la constructora del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Pero ese será otro capítulo que ya presenciaremos; mientras tanto, las oportunidades se siguen perdiendo.

La lista de asuntos pendientes en la ciudad es alargada y da para mucho, pero mientras el turismo funcione por inercia, seguirán ahí por más tiempo.