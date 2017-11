Los juzgados reciben más de 500 partes médicos por sospecha de malos tratos

Estos números reflejan el "concepto erróneo que tiene la mujer porque es muy difícil que haya un maltrato físico si no hay uno psicológico", señala el responsable de Violencia de Género de la Delegación de Salud, Rafael Espino. Y lo explica así: "Si un hombre le da un guantazo a su mujer de repente, tiene una denuncia puesta en media hora. Por lo tanto, el que se atreve a hacerlo es porque la tiene controlada psicológicamente". Es decir, ese sometimiento provoca una desigualdad y un poder del maltratador sobre la mujer. Por lo tanto, la gran mayoría de las mujeres que sufren violencia física también padecen la psicológica "pero no lo reconocen como tal y lo justifican". En ese sentido, algunas de las excusas que dan es que sus parejas "son celosos, que tienen un pensamiento antiguo o que se comportan así para protegerlas".

Marcha en bici contra la violencia de género

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres dedicó ayer su marcha en bicicleta con motivo del 25-N a la joven que sufrió la violación múltiple en los Sanfermines de Pamplona ahora que se está juzgando a sus presuntos agresores, conocidos como La Manada. Antes de la marcha en bicicleta, las personas y colectivos que acudieron a la llamada recordaron en la plaza de las Tres Culturas y por boca de la histórica integrante de la plataforma Dulcenombre Rodríguez que desde el pasado 25 de noviembre 78 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género. Después, realizaron una concentración "de repulsa contra los acusados de la violación y contra un juicio que se está llevando a cabo en base a una justicia patriarcal que favorece de los violadores", insistió Elena Vega, portavoz del colectivo. "Denunciamos una violencia sexual que se está quedando impune", añadió la representante de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, quien leyó un manifiesto en el que detalló que cada día tres mujeres presentan en España una denuncia en comisaría por violación, "una cada ocho horas", incidió. También insistió en que "sólo el 10% de las mujeres que son violadas pone en conocimiento los hechos a la Policía; el resto no lo hace por miedo". Todo ello en un contexto en el que, según defendió, "la Justicia está siendo cómplice; en el caso de la mujer violada en los sanfermines, por ejemplo, se aceptan unas pruebas que favorecen a los agresores y sin embargo no se tienen en cuenta otras como las conversaciones de whatsapp en las que, entre otras cosas, La Manada hablaba de burundanga para violar". El manifiesto acabó con toda una declaración de intenciones en forma de grito compartido. "No es no, y lo demás es violación", "basta ya de justicia patriarcal" o "nosotros sí te creemos" [dirigiéndose a la joven violada en los Sanfermines] fueron algunos de los lemas con los que se cerró la concentración de denuncia antes de iniciar la marcha en bici por las calles del Centro.