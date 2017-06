El juzgado exclusivo de cláusulas suelo arranca hoy sin dotación de personal

El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, también se pronunció sobre este tema. En este caso, Sánchez Zamorano afirmó que no es bueno lanzar "opiniones a vuelapluma" y aconsejó esperar a que ese juzgado exclusivo esté en funcionamiento para ver cuantos casos se pueden asumir. Además, adelantó, que dicho funcionamiento podría no ser real hasta dentro de "un mes o mes y medio".

Por lo tanto, y como ya advirtieron en su día los 50 jueces decanos de toda España, un juzgado cuyo objetivo es asumir una carga que se prevé alta por los numerosos afectados y descargar al resto, va a verse saturado en mayor medida si nace sin personal. Pareja explicó que el CGPJ trasladó en su momento a los jueces decanos un mensaje tranquilizador asegurando que este servicio no se pondría en marcha si no había el personal suficiente; si bien, "ahora mismo", como recalcó Pareja, esa dotación de profesionales no se ha llevado a cabo.

"Abocado al colapso". Así de rotundo se mostró ayer el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, sobre el futuro del Juzgado de Primera Instancia número 9, es decir, el que desde hoy será el encargado de asumir los casos derivados de las cláusulas suelo en la provincia, pero que no cuenta ni con un juez ni ha sido reforzado con personal suficiente para atender estos casos. Hoy es el día en el que echan a andar los 54 juzgados designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en todo el país para los procesos donde se estudien las posibles condiciones abusivas interpuestas en las hipotecas por los bancos a los compradores. Sin embargo, el juez decano de Córdoba, en consonancia con el resto de sus homólogos en España, insistió a el Día en que este juzgado de refuerzo "está abocado al colapso desde el primer día" si no se dota del personal suficiente; esto es, un juez de adscripción territorial, un letrado de la Administración de Justicia y los correspondientes funcionarios. En este sentido, Pareja apuntó que sólo contabilizando los casos que procedan de la capital este Juzgado podría asumir entre 700 y 800 procedimientos, a los que habría que sumar el resto de la provincia en relación con las citadas cláusulas suelo. De esta cifra, que sólo es intuitiva (por lo que podría ser mucho mayor), se extrae la importancia de que exista un juzgado especializado que asuma unos procesos que en muchos casos ha supuesto la imposibilidad de asumir el pago de una hipoteca y un posterior desahucio. El procedimiento para crear estos servicios exclusivos empezó a estudiarse a finales del año pasado cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina, en sentencia inapelable, que los bancos están obligados a devolver todo el dinero cobrado a través de las cláusulas establecidas en las hipotecas que fueran poco transparentes y, por lo tanto, abusivas.

Un servicio demandado desde hace seis años

La demanda del sector por crear un juzgado de guardia 24 horas en Córdoba no es nueva. Fue en 2011 cuando las peticiones cogieron fuerza ya que fue en este año cuando se creó el Juzgado de Instrucción número 8, el que hacía falta para poder contar con ese servicio permanente. Tal y como detalló ayer a el Día el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, en 2011 se inició el expediente necesario para elevarlo a las instancias pertinentes y así poder tener el juzgado 24 horas. El CGPJ y el TSJA dieron el visto bueno al expediente, no así la Consejería de Justicia, que si bien estaba de acuerdo con la necesidad del servicio, alertaba de que en el edificio de entonces (el mismo de ahora hasta que se abra la Ciudad de la Justicia) no se podía construir ese juzgado porque no había espacio y había que realizar una obra que incluía desde dormitorios hasta cuartos de baño.