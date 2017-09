El juzgado de cláusulas suelo recibe 940 casos en tres meses

El juzgado especializado en demandas de cláusulas suelo abusivas ha recibido, entre el 1 de junio y el 8 de septiembre, un total de 940 casos. Así lo informaron ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia que especificaron que en toda Andalucía el número de casos se acerca ya a los 12.500. Córdoba es así la penúltima provincia andaluza en número de asuntos de cláusulas suelo asumidos por su juzgado especializado, en este caso el de Primera Instancia número 9, tan solo por delante de Almería, donde han entrado en estos tres meses casi 800. En este caso, es Sevilla la provincia que lidera la entrada de estas demandas, con casi 3.000 casos, seguida por Málaga, con 2.177, y Granada, con 1.580. En cuanto al resto de provincias andaluzas, Cádiz ha recibido 1.440 demandas, Jaén ha llegado hasta 1.428 y Huelva hasta las 1.150.

No hay que perder de vista que aunque la cifra cordobesa, comparada con la de otras provincias, pueda parecer pequeña, es un número ingente de asuntos para asumir por un solo juzgado que no deja de lado el resto de demandas. Además, teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil, es a partir del 1 de septiembre cuando han empezado a tramitarse todos los casos de este periodo.

Todo el personal de Justicia ya advirtió antes de junio que habilitar un solo juzgado para el volumen de demandas que se esperaba en este sentido no era lo más ideal. En Córdoba, el Primera Instancia número 9 asumirá en un año un 40% más de cargo de trabajo de la que ya venía asumiendo, que no era poca, a pesar de ser la sala más rápida en tramitar las demandas. Con ello, la decisión la tomó el CGPJ cuando se tomó conocimiento de una sentencia del Tribunal Europeo que obligaba a un banco a devolver a su cliente lo cobrado de forma abusiva a través de unas cláusulas en la hipoteca contraída. De esta forma, se determinó la especialización de los juzgados de Primera Instancia -uno por provincia- para que asumieran estos asuntos, eso sí, de manera exclusiva, pero no excluyente.

Los sindicatos denunciaron la medida tomada por el CGPJ ya que en un principio la especialización de la sala conllevaba también el incremento del personal de la misma en cuatro trabajadores, algo que no se hizo. Lo ideal, según el sector, habría sido la creación de un juzgado bis, es decir, otro nuevo dotado con todo el personal necesario. También de esto mismo habló el Poder Judicial en un primer momento, pero al final todo quedó en el denominado "plan de refuerzo".