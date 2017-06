El juzgado de cláusulas suelo asumirá casi un 40% más de trabajo al año

Desde el pasado 1 de junio, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba debería estar asumiendo todos los procesos relacionados con cláusulas suelos que lleguen desde la provincia. Así lo estableció la Junta de Jueces de Córdoba a instancia de lo acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), decisión tomada a su vez por la previsión de que este tipo de casos se incrementarán de manera exponencial durante los próximos meses. De esta forma, el CGPJ aprobó que cada juzgado contara con un juzgado exclusivo para estos casos. Exclusivo, pero no excluyente. Esto quiere decir que Instancia 9, uno de los juzgados que mejor funciona en Córdoba, verá multiplicada su carga de trabajo y pasará de asumir 1.800 procesos a unos 2.500, casi un 40% más cada año. Hasta ahí todo bien, pero ¿cómo funciona este juzgado?

Personal

Instancia 9 cuenta en estos momentos con cuatro gestores, cinco tramitadores y un auxiliar judicial. Así lo desgrana a el Día el responsable de Justicia de CSIF en Córdoba, Diego Díaz, quien recuerda que el CGPJ también habló de dotar con cuatro trabajadores más a cada uno de estos juzgados para poder asumir esa mayor entrada de casos. Sin embargo, una semana y media después de que entrara en vigor esa exclusividad para el juzgado, no existe ningún aumento de personal más allá del que ya había para los procesos ordinarios. Lo ideal, según Díaz, sería la creación de un juzgado bis, es decir, otro nuevo dotado con todo el personal suficiente. De esto se habló en un primer momento, sin embargo, luego se pasó a denominar plan de refuerzo la integración de cuatro nuevos trabajadores que a día de hoy aún no han llegado. Además, el juez encargado de dirigirlo sería un alumno de la Escuela Judicial en su último año de prácticas.

paralizado

Desde el 1 de junio han entrado unos diez casos diarios relacionados con cláusulas suelo. Todos se encuentran en una especie de limbo judicial porque no existe ningún tipo de aplicación informática que dirima qué proceso está relacionado con estas cláusulas y cuáles no. Es decir, todos los asuntos judiciales entran sin ningún tipo de filtro y se desvían a las primeras instancias (en el caso de que así se requiera); por lo tanto, un caso de cláusula suelo puede llegar a cualquier Instancia y no hacerlo a la 9, la encargada de procesarlo. Por lo tanto, si un proceso de cláusulas suelo llega a un juzgado que no sea Instancia 9 habría que devolverlo a Decanato para que lo dirija de manera correcta. Esto representa una falta de medios materiales muy clara, además de la personal anteriormente descrita.

Espacio

¿Dónde se ubicaría el refuerzo de plantilla de Instancia 9? No se sabe. Este juzgado se encuentra en la avenida Periodista Quesada Chacón separado por un armario de Instancia 10 y junto al Instituto de Medicina Forense. No hay espacio físico donde ubicar a los nuevos refuerzos, lo que quiere decir que no hay ni una mesa donde poner un ordenador si entran los nuevos trabajadores. Fuentes judiciales señalan incluso hacia la posibilidad de que este nuevo sector se ubique en la entrada del actual Instancia 9, o lo que es lo mismo, en el pasillo.

trasfondo

Las organizaciones sindicales van mucho más allá en sus críticas y apuntan a una especie de interés encubierto del Gobierno por beneficiar a los bancos. El hecho de que el CGPJ haya puesto en marcha estos juzgados sin dotarlos de personal adicional hace pensar a muchos que de antemano ya se conoce que no van a poder funcionar de manera óptima. Esto supone, como ya se ha denunciado, que un particular pueda llegar a tardar cuatro años en ver resuelta su demanda sobre cláusulas suelo. Por lo tanto, muchas familias decidirán no ir por lo judicial para reclamar el dinero cobrado de manera abusiva y llegarán a un acuerdo con su banco. Un acuerdo que, claro está, será de una cuantía mucho menor de la que se puede conseguir recurriendo a los tribunales.

consejería

Según adelantó CSIF a este periódico, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, ya ha decidido qué orden llevará a cabo en el traslado de los servicios judiciales a la Ciudad de la Justicia. Así, precisamente será Instancia 9 el primero de los juzgados que viaje hasta Arroyo del Moro, con la previsión por lo tanto de que a partir de dicho traslado sí cuente con un espacio suficiente para el personal que llegue. Eso sí, hasta que eso pase, seguirán llegando esas diez demandas diarias que no se asumirán por imposibilidad de hacerlo lo que a su vez perjudicará al resto de procedimientos ordinarios con los que ya se trabajan. Además, esos procesos ordinarios también podrán repartirse por el resto de instancias, lo que supondrá, al fin y al cabo, mayor carga de trabajo para todos.

colapso

Todo lo descrito con anterioridad pone de manifiesto que el juzgado exclusivo de cláusulas suelo se va a colapsar. Como dijo en su día y denunció el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, el plan de refuerzo "está abocado al colapso desde el primer día" al tiempo que se exigió a las administraciones que pongan los medios necesarios para solucionar todo esto.