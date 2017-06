El juzgado tumba el acuerdo plenario de aplicación de las 35 horas semanales

Revés laboral para el Ayuntamiento a sólo unos días de la jornada de huelga prevista por los trabajadores municipales contra la política del Consistorio en Recursos Humanos. El revés ha llegado vía sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 que anula el acuerdo plenario del pasado 11 de noviembre de reducir la semana laboral de los trabajadores municipales de 37,5 a 35 horas. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, anunció ayer que, a instancias de la asesoría jurídica del Consistorio, la sentencia no se va a recurrir, sino que "se acata porque no habría ninguna solución", y que ahora, después de que se de conocimiento del auto en el próximo Pleno, toca articular los mecanismos para volver a las 37,5 horas. La semana laboral de los trabajadores municipales es de 35 horas desde el pasado 1 de enero, día en el que entró en vigor el acuerdo plenario. La sentencia considera que el Ayuntamiento no tienen competencias a la hora de reducir las horas de trabajo de sus empleados y que ese tema sólo puede ser modificado por el Gobierno central.

Este auto llega después de que la Subdelegación del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, iniciara la impugnación de ese acuerdo plenario del 11 de noviembre de 2016, que nació a iniciativa del grupo municipal del PSOE que apoyaron el PSOE, IU y Ganemos y ante la que se abstuvieron el PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa (UCOR).

Aumente recordó que el objetivo de la iniciativa era "adoptar medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar y la recuperación de los derechos de los empleados municipales". "Tras el acuerdo de Pleno se envió a la Subdelegación una documentación muy exhaustiva que afectaba a los horarios; para hacer realidad las 35 horas se acordó flexibilizar en 15 minutos las salidas y entradas al trabajo de los empleados", relató. Posteriormente, "en febrero de este año entró en el Ayuntamiento un requerimiento de la Subdelegación, en el que se pedía anular el acuerdo adoptado por el Consistorio, porque se considera que "el competente para aplicar las 35 horas semanales es el Gobierno central y no el Ayuntamiento", recordó el teniente de alcalde.

En la sentencia se recoge que con fecha 10 de mayo de 2017, por la abogada del Estado, en representación de la Subdelegación del Gobierno, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo "en el que se impugnaba el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento sobre medidas para la conciliación laboral y familiar y la recuperación de los derechos de lo empleados municipales, que acordaba con carácter general y cualquiera que fuera la jornada ordinaria o normal de trabajo, un margen de 15 minutos para el cumplimiento del horario y 15 para el de salida". "Se acuerda la medida cautelar solicitada por la abogada del Estado consistente en la suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada", concluye el auto.

"El Gobierno del Partido Popular en materia de personal siempre ha sido muy restrictivo con el Ayuntamiento de Córdoba, porque no sólo ha recurrido todos los acuerdos de la Junta de Gobierno Local sobre contratos de personal y declarar servicios prioritarios y especiales, sino que ante cualquier movimiento de recuperación de los derechos de los trabajadores lo ha impugnado, algo que no se ha hecho con otros ayuntamientos", denunció Aumente. El edil de Presidencia insistió en que con este estrecho marcaje al que, según defendió, la Administración Rajoy está sometiendo al equipo de gobierno municipal "la única alternativa que nos deja el Gobierno del PP es la de entregarle la llave y que abra el Ayuntamiento para que preste servicios".