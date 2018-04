La justicia cordobesa precisa de una decena de magistrados y fiscales

Otra de las exigencias es recuperar el nivel salarial de jueces, magistrados y fiscales que se tenía en el año 2010. El manifiesto expone que "ya vimos recortados nuestros salarios y, sin embargo, no hemos recuperado nuestro nivel adquisitivo, ahora que la crisis, se dice, ha sido superada". En relación con la actividad salarial, las asociaciones exigieron también la convocatoria "formal e inmediata" de la Mesa de Retribuciones, esto es, el órgano encargado de regular el régimen retributivo de este personal y que no se ha convocado desde hace ya siete años.

El presupuesto no frena las reivindicaciones

Las peticiones de jueces, magistrados y fiscales no son nuevas. Desde el verano del año pasado esas exigencias laborales y de independencia se vienen sucediendo. El Ministerio de Justicia esperaba que tras anunciar sus presupuestos las aguas se calmaran, pero nada más lejos de la realidad. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el 70% de estas reivindicaciones está cubierto, bien por medidas presentadas ya en las Cortes o, por otro lado, en el proyecto de los presupuestos. Sin embargo, este personal continúa con sus exigencias al entender que jueces y fiscales son los empleados públicos que más merma han sufrido en sus salarios. Según Catalá, esto no es así y ha apuntado que ya se ha previsto una subida del 1,75% en estos sueldos, además de un incremento de más de un 3% en el presupuesto específico de este ministerio, algo que de momento no convence al sector de jueces, magistrados y fiscales.