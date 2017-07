La junta de gobierno adjudica hoy el espectáculo del Alcázar

La junta de gobierno local adjudicará hoy el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, un montaje que ha pasado por muchas dificultades durante su contratación. De hecho, hace ya más de un año y medio que no se ofrece el espectáculo en el monumento. El valor del contrato ronda los 100.000 euros, prácticamente el doble de la cantidad por la que se licitó en un principio, en un proceso en el que no se presentó nadie. El objeto del pliego establece desde los servicios de diseño, producción, control técnico, verificación y puesta en funcionamiento del espectáculo al control de accesos al recinto y las operaciones complementarias necesarias para su buen funcionamiento. La idea del Ayuntamiento es renovar de manera total el montaje, desde la música al componente visual. El montaje se visualizará a través de un paseo interpretativo por el monumento. Tras el acceso al recinto, el punto de partida del espectáculo será el patio mudéjar, donde deberá realizarse una proyección o videomapping cuyo argumento principal versará sobre el propio monumento y cuyos contenidos deberán ser inéditos y rigurosos. La proyección no deberá ser superior a 15 minutos ni inferior a ocho, debiendo estar disponible una versión reducida de no más de cinco minutos.