Un juicio decidirá hoy sobre la mujer que lleva 15 días sin ver a sus hijos

La mujer que el pasado miércoles denunció que lleva días sin ver a sus tres hijos porque se los ha llevado su exmarido irá hoy a juicio, junto con el padre de los niños, en una vista en la que se decidirá el régimen de visitas para la pareja, que se encuentra en trámites de divorcio. Así lo apuntaron ayer desde la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, colectivo que hizo público el caso de esta madre a la que han prestado apoyo. La portavoz de la plataforma, Dulce Rodríguez, lamentó que "hasta que no ha salido a la luz pública" no se haya hecho nada por parte de las administraciones. De hecho, ayer mismo se fijó la vista para hoy, que se celebrará en Posadas, según la información facilitada por el colectivo. "El 25 de julio, el padre de mis hijos fue a Posadas a recogerlos y firmamos un acuerdo en el que se comprometió a entregarlos. Incumplió y desde entonces me coacciona con mensajes diciéndome que ha tenido que llevar al niño al médico o al hospital", aseguró la mujer el pasado miércoles. El Juzgado de Instrucción número 1 de Posadas había abierto una investigación al respecto después de que la madre haya presentado hasta seis denuncias.

El Ayuntamiento de la localidad malena aseguró ayer que atiende "en lo posible" a esta vecina del municipio. La concejala de Servicios Sociales del Consistorio, Isabel María Osuna, aseguró que espera que "todo se solucione para bien", porque "es una vecina del pueblo y no queremos que ocurra nada", a lo que añadió que desde el área de Servicios Sociales "se hace lo posible por intentar solventar hasta donde se puede llegar con quien lo solicita". Así, comentó que desde el Centro de Información a la Mujer se le ha atendido en lo que "ella requiere", y que "mantiene un proceso de divorcio", de ahí que haya declinado hacer más declaraciones, además de que "el caso está en vía judicial", recordó.

El Ayuntamiento maleno asegura que atiende a la mujer "en todo lo posible"

Según su versión y la de la plataforma, el marido abandonó el hogar donde vivía en Posadas el 25 de mayo, por lo que la mujer quedó presuntamente al cargo de los menores "de una manera amistosa"; más tarde, se estableció un acuerdo de visitas que posteriormente "el padre rompió" cuando "se los llevó" el pasado 25 de julio. Desde entonces, la mujer afirma que no ha visto a sus hijos en persona: dos niñas de tres y dos años y un bebé de uno.

La denunciante, por otra parte, censuró el trato recibido cuando acudió a interponer las diferentes denuncias, pues dijo que ha estado marcado por "la humillación", con presuntas manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad en las que calificaban su situación como "un divorcio más".

La mujer también hizo mención a "un compromiso de permanencia", un escrito que propuso el marido tras algunos meses de convivencia y en el que se autodenominaba como "macho alfa" y detallaba distintas medidas, entre ellas que "acatará las órdenes del macho alfa, y si no son coherentes lo denuncio y no pasa nada".

La denunciante solicitó la celebración de un juicio rápido para acabar con esta situación y para "poder defender los derechos de los tres niños, que siempre han estado con su madre y es quien los ha cuidado", frente a un padre al que denunció por violencia psicológica, aunque la querella ha sido archivada.